Club Brugge-Aston Villa e Shakhtar Donetsk-Young Boys, Champions League: pronostici

Club Brugge-Aston Villa e Shakhtar Donetsk-Young Boys sono due partite della quarta giornata di Champions League e si giocano mercoledì alle 18:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Tornato a disputare la massima competizione continentale dopo 41 anni, l’Aston Villa è una delle due squadre ancora a punteggio pieno in Champions League. Tre vittorie nelle prime tre giornate della nuova fase campionato per il club di Birmingham, che oltre ai successi con Young Boys (0-3) e Bologna (2-0) si è preso lo scalpo del Bayern Monaco, piegato 1-0 al Villa Park nella seconda giornata.

Sei gol realizzati e nessuno subito, numeri davvero straordinari che permettono all’allenatore Unai Emery di guardare tutti dall’alto verso il basso, vantando anche la miglior differenza reti (+6). In patria, tuttavia, si registra una lieve flessione: due sconfitte in pochi giorni, la prima con il Crystal Palace in League Cup (costata l’eliminazione) e la seconda in campionato, molto pesante, rimediata in casa di una diretta concorrente come il Tottenham (4-1). La Champions rappresenta dunque un’occasione per ripartire: i Villans però non possono permettersi di prendere sottogamba il Club Brugge, una “piccola” che si sta ben comportando: i nerazzurri hanno perso con Borussia Dortmund e Milan ma si sono aggiudicati lo scontro diretto con lo Sturm Graz ed in Belgio hanno ottenuto tre vittorie di fila tra coppe e campionato.

Come vedere Club Brugge-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Club Brugge-Aston Villa è in programma mercoledì alle 18:45 al Jan Breydel Stadium di Bruges, in Belgio. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Aston Villa dovrebbe far registrare un altro risultato positivo in una partita in cui andrà verosimilmente a segno anche il Club Brugge.

Le probabili formazioni di Club Brugge-Aston Villa

CLUB BRUGGE (4-3-2-1): Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, De Cuyper; Vetlesen, Jashari, Vanaken; Olsen, Tzolis; Nilsson.

ASTON VILLA (4-3-2-1): Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans, Rogers; McGinn, Ramsey; Watkins.

Il Club Brugge riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Lo Young Boys ancora a caccia del primo punto

Lo Shakhtar Donetsk ha conquistato un solo punto, lo Young Boys nessuno. Entrambe, poi, non sono ancora riuscite a sbloccarsi offensivamente: neanche una rete nelle prime tre giornate.

Di questo passo sarà complicatissimo rientrare tra le prime 24, obiettivo sia degli ucraini che degli svizzeri. Gli arancioneri hanno affrontato finora due italiane (pareggio a reti bianche con il Bologna, sconfitta nettissima con l’Atalanta) e l’Arsenal, riuscendo ad evitare la goleada in Inghilterra (sconfitta per 1-0 a Londra). Gli elvetici sono stati travolti da Aston Villa (0-3) e Barcellona (5-0) ma nell’ultimo turno hanno fatto penare l’Inter, che a Berna l’ha spuntata solo 1-0. E nei rispettivi campionati? Lo Young Boys, troppo discontinuo, deve accontentarsi del decimo posto (a -12 dalla vetta), lo Shakhtar invece è terzo dietro alla Dinamo Kiev e all’Oleksandria e paga qualche passo falso di troppo. Per entrambe vincere questa partita è fondamentale: un eventuale k.o. rischierebbe di mettere subito fine al sogno qualificazione.

Come vedere Shakhtar Donetsk-Young Boys in diretta tv e in streaming

Shakhtar Donetsk-Young Boys è in programma mercoledì alle 18:45 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La sensazione è che lo Shakhtar Donetsk abbia qualcosa in più degli svizzeri, disastrosi lontano dal proprio stadio (in casa “sfruttano” il terreno di gioco sintetico). Diamo fiducia agli arancioneri in una gara da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Young Boys

SHAKHTAR DONETSK (4-2-2-2): Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv; Zubkov, Eguinaldo; Sudakov, Sikan.

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Lauper, Benito, Athekame; Łakomy, Ugrinic; Virginius, Imeri, Monteiro; Ganvoula.

Shakhtar Donetsk-Young Boys: chi vince? Shakhtar Donetsk

Pareggio

POSSIBILE RISULTATO: 1-0