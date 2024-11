Bayern Monaco-Benfica, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Bayern Monaco-Benfica è una partita valida per la quarta giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo la brutta sconfitta subita due settimane fa a Barcellona (4-1) il Bayern Monaco ha reagito conquistando tre vittorie di fila, tutte ottenute con tre o più gol di scarto e tenendo la porta inviolata. I bavaresi hanno spazzato via Bochum e Union Berlino in campionato – adesso in Bundesliga sono in vetta da soli, a +3 dal Lipsia – ed hanno pure superato senza problemi il Mainz in Coppa di Germania.

Ora non resta che tornare a vincere anche in Champions League, competizione nella quale Muller e compagni finora non hanno affatto brillato, rimediando due sconfitte in tre partite (Aston Villa e Barcellona).

In classifica, infatti, il Bayern Monaco ha soltanto 3 punti e rischia di restare troppo attardato nei confronti delle prime otto. L’unico successo rimane quello dell’esordio con la Dinamo Zagabria, travolta 9-2 all’Allianz Arena. Non sono ammessi errori, dunque, nel match con il Benfica, che attualmente a 3 punti in più dei tedeschi. I lusitani avevano iniziato col botto battendo sia Stella Rossa (1-2) che Atletico Madrid (4-0) ma nella terza giornata sono crollati al Da Luz con il Feyenoord, corsaro 1-3 a Lisbona. Quella rimane sostanzialmente l’unica partita toppata dal tecnico Bruno Lage, subentrato a settembre a Roger Schmidt. Dal k.o. con gli olandesi i biancorossi hanno vinto tre partite, tenendo faticosamente il ritmo di Sporting e Porto, entrambe davanti in campionato (rispettivamente a +8 e a +5).

Come vedere Bayern Monaco-Benfica in diretta tv e in streaming

La sfida Bayern Monaco-Benfica è in programma mercoledì alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un altro passo falso rischia di essere deleterio per un Bayern Monaco che in Champions League sta faticando. Il Benfica non stenderà nessun tappeto rosso ma la vittoria dei bavaresi dovrebbe arrivare ugualmente.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Benfica

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Palhinha; Olise, Musiala, Gnabry; Kane.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Araújo, Otamendi, Carreras; Florentino, Aursnes; Di Maria, Kökçü, Aktürkoğlu; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1