Borussia Dortmund-Sturm Graz, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Borussia Dortmund-Sturm Graz è una partita valida per la quarta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tutto facile contro Club Brugge e Celtic, quanti rimpianti invece nella notte del Bernabeu due settimane fa. Per il Borussia Dortmund finora due vittorie e una sconfitta in questa nuova Champions League, coi gialloneri che occupano l’undicesimo posto nella classifica generale, a quota 6 punti insieme ad altre sette squadre (tra cui Barcellona, Real Madrid e Juventus).

Contro il Real, nell’ultima giornata, non è bastato un primo tempo perfetto agli uomini di Nuri Sahin, distrutti 5-2 nonostante avessero chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio di 2 gol. Il Borussia ha accusato il colpo dopo quella batosta, perdendo anche le due partite successive, tra campionato e Coppa di Germania: Emre Can e compagni si sono arresi all’Augsburg in Bundesliga e sono stati eliminati dalla coppa nazionale dal Wolfsburg, sconfitta che ha fatto addirittura vacillare la panchina dell’ex collaboratore di Edin Terzic. La svolta però c’è stata sabato scorso: Beier e Guirassy hanno ribaltato il Lipsia (2-1) nello scontro diretto permettendo al Borussia Dortmund di tornare a vincere dopo tre k.o. di fila e raggiungere il Bayer Leverkusen al quarto posto.

Se il momento difficile è alle spalle lo scopriremo nella sfida di Champions League con lo Sturm Graz, gara che i gialloneri – che davanti al proprio pubblico hanno perso solo due volte nelle ultime 20 partite – dovrebbero far loro senza grossi problemi. Gli austriaci stanno facendo bene in patria (sono primi con 3 punti di vantaggio sulla seconda) ma in Champions sono fermi a quota 0 punti dopo aver perso contro avversari non irresistibili come Brest, Club Brugge e Sporting CP.

Come vedere Borussia Dortmund-Sturm Graz in diretta tv e in streaming

La sfida tra Borussia Dortmund e Sturm Graz è in programma martedì alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Borussia Dortmund, malgrado qualche assenza di troppo, non dovrebbe sbagliare una partita del genere. I gialloneri vinceranno con ogni probabilità con almeno due gol di scarto contro lo Sturm Graz.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Sturm Graz

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Meyer; Gross, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Azhil, Nmecha, Brandt; Campbell, Guirassy, Bynoe-Gittens.

STURM GRAZ (4-4-2): Scherpen; Gazibegovic, Aiwu, Geyrhofer, Lavalee; Yalcouye, Horvat, Chukwuani, Boving; Jatta, Biereth.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1