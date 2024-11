Sinner si tratta da re: chef stellato e Spa, spese pazze a Torino

Sinner non bada a spese per il suo soggiorno a Torino: solo il meglio per la stella delle Atp Finals.

Ha messi in cassaforte talmente tanti di quei soldi, nel corso di questa strepitosa stagione, da non avere certo bisogno di badare a spese. Chi lo conosce sa anche che è molto oculato e che non gli piace sperperare il denaro che vince giocando a tennis. Eppure, stavolta, ha ben pensato di fare una piccola eccezione e di concedersi un po’ di sano – e legittimo – lusso.

Jannik Sinner, la star più attesa tra le otto che prenderanno parte alle Nitto Atp Finals, è atterrato a Torino qualche ora fa. Parteciperà agli eventi collaterali al torneo dei Maestri, si allenerà e aspetterà, pazientemente, che scocchi l’ora di scendere in campo e di lottare per il titolo che, quest’anno, meriterebbe di vincere più che mai. L’azzurro, manco a dirlo, è stato accolto con il calore che si riserva alle celebrità di fama internazionale, con migliaia di persone assiepate nei pressi dell’hotel in cui soggiornerà.

E a tal proposito è probabile che vi stiate chiedendo, in questo momento, dove alloggia Sinner a Torino. Sappiate, allora, che per la sua permanenza nel capoluogo piemontese ha scelto uno dei alberghi più lussuosi della città, in pieno centro, lo stesso dove sono soliti alloggiare tutti i Maestri che a novembre sbarcano ai piedi della Mole in occasione delle Finals: il Principi di Piemonte.

Solo il meglio per Sinner: dove alloggia il campione a Torino

Non ha badato a spese, dicevamo, stavolta. Gli sarà stata certamente riservata una delle stanze della categoria Superior, essendo lui il beniamino indiscusso di questa edizione del torneo.

Ed è lecito ipotizzare che, oltre al comfort di una camera a cinque stelle, approfitterà anche dei servizi da principi che la struttura mette a disposizione dei suoi ospiti. Vi basti sapere che nell’hotel in cui alloggia Sinner c’è, difatti, un ristorante esclusivo in cui è possibile gustare un menu, sia nazionale che internazionale, curato dallo chef stellato Michele Griglio. Provvisto, come se non bastasse, di una cantina ricca di proposte estremamente interessanti. In terrazza si possono gustare, invece, dei cocktail esplosivi, inclusi alcuni drink a base di vermouth torinese.

Non è finita qui. È probabile, benché non sicuro, che Sinner si lasci coccolare anche dal personale in servizio presso la lussuosissima Spa di pertinenza della struttura alberghiera. Tra bagno turco in stile mediorientale, vasca idromassaggio e sauna finlandese, potrà eventualmente trovare il relax di cui potrebbe essere in cerca.