Sinner stavolta esulta: sorpresa pazzesca per il numero uno al mondo che almeno per qualche minuto ha messo da parte i pensieri

Si sta preparando nel miglior modo possibile alle Atp Finals Jannik Sinner. Il tennista azzurro, dopo la decisione di rinunciare all’ultimo Master 1000 della stagione, quello di Parigi Bercy, vuole prendersi le finali di Torino ma anche dare una mano all’Italia nella Coppa Davis, nel tentativo, non semplice, di ripetere il trionfo dello scorso anno.

Jannik si sta allenando a Montecarlo, dove vive, e ha già annunciato che arriverà a Torino in macchina: a lui piace guidare, si rilassa al volante, e così raggiungerà il capoluogo piemontese nel corso dei prossimi giorni. Sempre nell’attesa, ovviamente e purtroppo, della decisione del Tas di Losanna dopo il ricorso della Wada contro l’assoluzione per la positività al Clostebol. Ma a Montecarlo Jannik in questi giorni sta lavorando bene e come si vede in un video pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, l’italiano ha ricevuto una visita speciale durante un allenamento.

Sinner stavolta esulta: a lezione da Stepanek

In campo con Stepanek, ex numero 8 del mondo, che ha “lavorato” insieme a Jannik. I due, insieme, hanno parlato soprattutto dei colpi di volée: Sinner allievo e Stepanek maestro. Sorrisi, concentrazione, qualche scambio anche bello e infine una foto insieme per rendere unico il momento e immortalarlo per sempre.

Sinner appare sereno, c’è da dirlo. Sulla questione Clostebol sa di non avere fatto nulla, di aver usato la massima trasparenza e di essere davvero con la coscienza pulita. Si spera, lo sperano tutti quelli che amano questo sport, che tutto possa concludersi con un nulla di fatto, vale a dire con un’assoluzione piena anche per fargli godere appieno di tutte le vittorie che fino al momento è riuscito a piazzare. Sì, perché solo gli Australian Open sono stati sereni sotto questo aspetto. Per il resto solo lui sapeva quella che stava succedendo e il suo staff.