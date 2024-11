Sorpresa Camila Giorgi: ritorno al tennis sia

L’annuncio di Camila Giorgi spiazza i tifosi: passo indietro inaspettato.

Non c’è stato un omaggio, non c’è stata una cerimonia, non un evento che rendesse omaggio a quello che, negli anni, ha dato al tennis italiano. Perché non si può certo dire, quello non sarebbe proprio giusto, che Camila Giorgi non abbia dato un contributo fondamentale allo sport azzurro, con le sue imprese mirabolanti.

Non è mai entrata in top ten, ma ha comunque vinto un Masters 1000, per un totale di 4 titoli Wta. Si è spinta fino al 26esimo posto della classifica mondiale, per cui è evidente che, come tennista, abbia avuto una certa influenza. Ed è un peccato, dunque, che il suo addio al tennis non sia stato accompagnato da nessuna cerimonia. Non perché nessuno si sia adoperato per organizzarne una, ma solo perché la campionessa di Macerata è uscita di scena senza che nessuno lo sapesse.

Lo si era appreso, come si ricorderà, dal sito Wta. Camila non aveva annunciato niente a nessuno, ragion per cui la sorpresa è stata doppiamente grande. Adesso sono trascorsi diversi mesi dalla fine della sua carriera e, almeno così sembra, la Giorgi si sta godendo la vita senza rinunciare più a nulla. Men che meno al suo amore, incondizionato, per il mondo della moda. Ma sapete com’è che si dice, no? A volte ritornano…

Camila Giorgi, al cuor non si comanda: tennis mon amour

Sì, è proprio così: a volte ritornano, e lo dimostra il fatto che la tennista marchigiana non abbia messo completamente da parte la sua passione per la racchetta e per la pallina gialla, che le hanno tenuto compagnia per molti anni.

Qualche ora fa, spinta dalla volontà di interagire con i suoi follower, la bella tennista-modella ha aperto il box delle domande sul suo canale social. I fan, manco a dirlo, le hanno chiesto di tutto e di più, tempestandola di interrogativi più o meno interessante. Su una di queste domande vale la pena, però, soffermarsi, non fosse altro perché la risposta che ha dato Camila inaugura, di fatto, scenari inaspettati.

Le è stato chiesto in inglese, ad un certo punto, se un giorno sarà un’allenatrice di tennis. Ed è stato a quel punto che la Giorgi ha spiazzato tutti rispondendo “Why not?”, ossia, “Perché no?”. Un ritorno al tennis che, manco a dirlo, farebbe letteralmente impazzire quanti, negli anni, hanno creduto in lei e fatto il tifo per la campionessa azzurra.