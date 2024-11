Celtic-Lipsia, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Celtic-Lipsia è una partita valida per la quarta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Dopo i sette gol presi contro il Borussia Dortmund, nessuno si aspettava che il Celtic potesse uscire indenne dalla sfida contro l’Atalanta. E invece gli scozzesi, soffrendo, ovvio, come al solito quando si gioca contro la Dea, hanno portato a casa un punto.

Martedì sera ospitano il Lipsia, una delle squadre migliori della Germania, che in Champions però non è che stia facendo così bene. Sesko e compagni alternano delle prestazioni enormi, importanti, a dei momenti di vero e proprio blackout – è successo così contro la Juventus – che portano a lasciare dei punti pesanti per strada. Sarà, senza dubbio, una sfida aperta: le difese sono quelle che sono, la mentalità rimane quella di attaccare sempre, e quindi appare decisamente scontato che questa partita possa regalare diverse reti.

Sulla carta c’è anche, comunque, una squadra favorita: una che è meglio dell’altra e solamente chi non capisce nulla potrebbe dire che questa sia il b. Leggermente avanti ci partono, come preventivabile, i tedeschi, che possono anche riuscire nel colpo grosso.

Dove vedere Celtic-Lipsia in diretta tv e in streaming

La sfida Celtic-Lipsia, valida per la quarta giornata della nuova Champions League, è in programma martedì alle 21:00. La Champions League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 anche su Snai.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra. E siccome il Lipsia potrebbe riuscire a prendersi i tre punti, di conseguenza ci aspettiamo pure tre reti complessive, almeno.

Le probabili formazioni di Celtic-Lipsia

CELTIC (4-3-3): Schemichel; Johnston, Trusty, Scales, Valle; Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Idah, Maeda.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Nusa, Haidara, Kampl, Baumgartner; Sesko, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2