“Mi faccio schifo da solo”: bufera sul caso Sinner

Ennesima bufera sul caso Sinner: “Mi faccio schifo da solo” ha detto il giornalista che era uno fan più attivi del collega di Jannik

Non c’è bisogno di tornare indietro nel tempo e raccontare per l’ennesima volta quello che è successo a Jannik Sinner. E soprattutto per rimarcare tutte le polemiche ci sono state attorno al numero uno al mondo che chiuderà l’anno davanti a tutti.

Utile però ricordare che uno dei più “attivi” contro l’assoluzione dell’azzurro in tutto questo tempo, e che continua ad attaccare pesantemente l’azzurro, è stato il greco Nick Kyrgios: un personaggio estroso dentro il circuito, che nel corso della sua carriera ne ha combinate tante. Praticamente, Kyrgios, ha iniziato sin dal primo giorno dell’uscita della notizia della positività di Jannik, quella che sembra essere una vera e proprio battaglia personale.

“Mi faccio schifo da solo”, le parole di Scanzi

“Io mi faccio schifo da solo per aver tifato per anni per questo citrullo, tamarro e coatto che spara puttanate dalla mattina alla sera su Sinner. Sono due anni che frigna per un infortunio che poteva risolvere in quattro o cinque mesi e ora si è messo in testa che la terra è piatta e che l’uomo non è mai stato sulla luna”.

Andrea Scanzi è uno dei più conosciuti giornalisti italiani: non solo articoli, ma anche spettacoli teatrali e tutto quello che gira attorno alla sua professione. Per molti anni è stato tifoso del greco, anche per via, probabilmente, di quella voglia che Kyrgios ha dimostrato nella sua carriera di voler spaccare tutto, di voler in tutti i modi riuscire ad essere sempre uno dei migliori. Ma sappiamo benissimo che le qualità sono quelle che sono e di conseguenza mai è riuscito ad essere uno dei migliori. Scanzi quindi si è pentito pubblicamente della sua simpatica. Anche perché il greco nel corso degli ultimi giorni ha rilasciato dichiarazioni appunti sulla terra piatta e tutto il resto. Il massimo del complottismo.