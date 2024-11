Berrettini, questo matrimonio non s’ha da fare: salta tutto

Matteo Berrettini, un buco nell’acqua: non era destino che accadesse quello che tutti sognavano.

Prima ancora che calasse il sipario sulla stagione, Matteo Berrettini ha preso una decisione che, volente o nolente, cambierà in modo radicale il corso degli eventi. Si è separato, cioè, come noto ormai da diversi giorni, dal coach che aveva preso il posto di Vincenzo Santopadre, vale a dire Francisco Roig. E non perché insieme non abbiano raggiunto i risultati auspicati, anzi.

Benché abbiano collaborato solo per pochi mesi, hanno conquistato ben tre titoli Atp, in un momento, oltretutto, difficilissimo per il tennista romano. Nessuno avrebbe puntato un solo centesimo, probabilmente, sulla sua rinascita, mentre il finalista di Wimbledon 2021 è riuscito, nonostante tutto, ad imporsi in diverse gare che sulla carta sembravano non essere alla sua portata. Segno che l’ex top ten è ancora lì, da qualche parte, sebbene il corso degli eventi non gli abbia sorriso.

Ma torniamo alla questione del coach. Berrettini dovrà cercare un nuovo tecnico, in vista della nuova stagione, sempre a patto che non decida di affidarsi solo ed esclusivamente ad Alessandro Bega, che lo ha seguito nelle imprese del 2024 e che ha dato un contributo incommensurabile ai fini della rinascita del campione capitolino. Un’ipotesi alternativa, per la verità, era trapelata nelle scorse ore, ma gli eventi hanno preso una piega tale che, a questo punto, è ovvio che non se ne farà nulla.

Berrettini, sfuma l’affare: niente da fare

Gran parte dei tifosi, appresa la notizia del divorzio da Roig, hanno subito iniziato a fantasticare su una possibile collaborazione tra Berrettini e uno dei migliori allenatori su piazza. Un coach che era effettivamente libero, al momento della separazione. Ma che, ahinoi, non lo è più.

Si tratta di Goran Ivanisevic, che per anni ha affiancato l’ex numero 1 del mondo Novak Djokovic. Che si sappia, non c’è mai stato alcun contatto vero e proprio tra Matteo e l’ex tecnico del serbo, ma sognare non costa nulla e gli aficionados di Berrettini hanno sperato con tutte le loro forze che potesse sedere sulla panchina del campione azzurro,

Non succederà, però, considerato che l’allenatore croato ha deciso di sposare il progetto di una delle stelle più luminose della Wta. Ivanisevic allenerà Elena Rybakina a partire dalla post-season: ne seguirà la preparazione in vista della stagione 2025, mentre non sarà presente nel suo box in questi giorni a Riyad, dove si stanno disputando le Finals femminili. Niente da fare, dunque, per Berrettini e per i berrettiniani: non sarà Goran il suo angelo custode.