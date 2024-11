Celta Vigo-Getafe, Liga: tv, formazioni, pronostico

Celta Vigo-Getafe è una partita valida per la dodicesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sereno con i suoi 13 punti in classifica, il Celta Vigo cerca il colpo per allontanarsi in maniera definitiva dalle sabbie mobili della graduatoria. Non che ci sia chissà quale impellenza, c’è da dirlo: dietro fanno troppa fatica e quindi diciamo che si è un po’ sereni. Ma conquistare un’altra vittoria indicherebbe una cosa: il Celta potrebbe salvarsi senza sudare a differenza di quanto successo gli anni passati.

Il Getafe invece non è partito benissimo: dieci punti in undici giornate, con soli 8 gol fatti, troppo pochi, e 9 subiti che non sono tanti invece. Però se non segni non vinci, lo sappiamo, ed è per questo che la squadra ospite non riesce a portare a casa dei punti che si potrebbero rivelare decisivi anche nel futuro. Diciamo che questo match, che chiuderà la giornata della Liga spagnola, sembra essere abbastanza indirizzato. Non per le motivazioni, quelle ce le hanno entrambe le squadre, ma per le qualità differenti che scenderanno in campo.

Come vedere Celta Vigo-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Getafe, valida per la dodicesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra. Ma vincerà il Celta Vigo, che sta meglio, e che ha la reale possibilità di lasciarsi alle spalle moltissime squadre.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Getafe

CELTA VIGO (4-2-3-1): Guaita; Manquillo, Starfelt, Alonso; Mingueza, Sotelo, Moriba, Alvarez; Aspas, Iglesias, Douvikas.

GETAFE (4-5-1): Soria; Iglesias, Dakonam, Alderete, Rico; Perez, Arambarri, Milla, Sola; Uche, Yildirim.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1