Fulham-Brentford, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Fulham-Brentford è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Uno dei tanti derby di Londra (in questo caso della parte ovest della metropoli) tra due club abituati ormai da qualche anno a stazionare a metà classifica, Fulham e Brentford. Anche quest’anno la sensazione è che raggiungere la salvezza non sarà un problema per Cottagers e Bees, entrambe tuttavia troppo poco continue per pensare di puntare ad un posto in Europa.

Il Fulham di Marco Silva aveva riacquistato slancio dopo le due vittorie di fila con Newcastle e Forest ma nelle tre gare successive ha raccolto un solo punto (2 sconfitte e un pareggio), penalizzato pure da un calendario che gli ha messo di fronte Manchester City e Aston Villa, due tra le squadre più in forma del massimo campionato inglese. Il Brentford invece come al solito sta brillando tra le mura amiche: dando un’occhiata ai numeri casalinghi si rimane sorpresi, visto che l’unica squadra che davanti al proprio pubblico ha totalizzato lo stesso numero di punti delle Bees è il City di Guardiola (13).

Al contrario, i biancorossi hanno un rendimento da retrocessione in trasferta: solo sconfitte, finora, ogni volta che hanno giocato lontani dal Community Stadium. Dato di cui bisogna tenere conto in sede di pronostico.

Il pronostico

Il Brentford non avrà fatto alcun punto in trasferta ma è vero anche che ha giocato contro squadre del calibro dei 2 Manchester, del Liverpool e del Tottenham. Secondo noi può dar vita con il Fulham ad un derby abbastanza equilibrato, in cui con ogni probabilità andranno a segno entrambe almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Fulham-Brentford

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Pereira; Traoré, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez.

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; van den Berg, Collins, Pinnock, Ajer; Damsgaard, Janelt, Norgaard; Mbeumo, Wissa, Lewis-Potter.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2