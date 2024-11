I pronostici di lunedì 4 novembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di lunedì 4 novembre, ci sono i posticipi in Serie A, Liga e Premier League prima del ritorno in campo delle coppe europee.

L’undicesima giornata di Serie A si chiude questo lunedì con altre tre partite in programma. Si parte alle 18:30 con Parma-Genoa ed Empoli-Como, gran finale con Lazio-Cagliari alle 20:45. Se Empoli-Como parte sotto il segno dell’equilibrio, pronostico di base più sbilanciato verso le squadre di casa per le sfide del Tardini e dell’Olimpico.

Il Genoa è in crisi nera e l’allenatore Gilardino è a serio rischio esonero. L’alto numero di assenza per infortunio non aiuta, il Parma pure è a caccia di una vittoria da tanto tempo e nell’ultimo periodo ha raccolto meno di quanto meritato. Viaggia invece a gonfie vele la Lazio di Baroni, in gran forma anche da un punto di vista fisico come confermato dall’alto numero di gol realizzati nei finali di partita.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Fulham-Brentford di Premier League, Copenaghen-Silkeborg della Super League danese e Celta Vigo-Getafe della Liga spagnola.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL CASA 2-4 in Lazio-Cagliari, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Fulham o pareggio (in Fulham-Brentford, Premier League, ore 21:00)

(in Fulham-Brentford, Premier League, ore 21:00) Parma (in Parma-Genoa, Serie A, ore 18:30)

(in Parma-Genoa, Serie A, ore 18:30) Lazio (in Lazio-Cagliari, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Copenaghen-Silkeborg, Superliga , ore 19:00

, ore 19:00 Parma-Genoa , Serie A , ore 18:30

, , ore 18:30 Lazio-Cagliari, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fulham-Brentford , Premier League, ore 21:00

, Premier League, ore 21:00 Empoli-Como , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 Celta Vigo-Getafe, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 27.35 GOLDBET ; 28.57 SNAI; 27.35 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Lazio vincente e almeno un gol per squadra in Lazio-Cagliari, Serie A, ore 20:45