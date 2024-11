Hamilton resta a bocca aperta: offerta irrinunciabile per il pilota inglese della McLaren. No, a una cosa del genere non si può dire di no

Un’offerta irrinunciabile, una di quelle che una sola volta capitano nella vita e alla quale, ovviamente, è impossibile dire di no. E nel mezzo c’è finito Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula Uno, che l’anno prossimo siederà sulla Ferrari. Un sogno per tutti.

Mettiamo le cose in chiaro e diciamolo in anticipo così, anche quelli che hanno il cuore un po’ più debole, possono stare abbastanza sereni e non rischiare nulla. No, qui non parliamo di nessuna offerta arrivata al pilota inglese che può mettere in discussione il suo passaggio alla Rossa di Maranello già ufficializzato da tempo. Ma qualcosa di più grande, così come riportato da gpblog.com, che riguarda appunto il Gran Premio in Brasile. Di mezzo c’è Senna.

Hamilton resta a bocca aperta: offerta clamorosa con Senna in mezzo

Hamilton infatti ha guidato la McLaren di Senna del 1990 e ha completato alcuni giro sul circuito durante il weekend in Brasile, paese natale appunto di uno dei piloti più amati di sempre, morto tragicamente in pista 30 anni fa.

“Mai e poi mai avrei pensato di poter guidare l’auto di Senna qui. Ricordo che qualcuno mi ha contattato, il mio manager me ne ha parlato e io ho colto al volo l’opportunità. Ai tempi in cui lavoravo alla McLaren, ho avuto la possibilità di guidare la MP44 a Silverstone, un’esperienza incredibile. Ma il solo pensiero di guidare quell’auto qui…”. Questa è stata la giusta, corretta e sincera reazione di Hamilton alla notizia. Lui è stato un ammiratore del pilota brasiliano, così come suoi molti colleghi, almeno i più anziani, dentro al Circus. Ma anche di tutti gli altri che non corrono più: la classe di Senna sulla pista, la sua voglia continua di miglioramento, ma anche quell’atteggiamento fuori dal circuito lo hanno reso uno dei piloti più amati di sempre e per sempre. Uno che non verrà dimenticato da nessuno: le sue immagini anche tra 50 anni verranno viste. Ed è per questo che Hamilton quasi non credeva alla proposta che gli è arrivata.