Lazio-Cagliari, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lazio-Cagliari è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Lazio alla vigilia dell’undicesima giornata di campionato è terza in classifica in compagnia di Atalanta e Fiorentina ed è una delle sorprese in positivo di questo avvio di stagione. Nemmeno i tifosi più ottimisti avrebbero pensato a una simile posizione di classifica dopo la mezza rivoluzione estiva e gli addii di tanti calciatori che avevano fatto la fortuna dei biancocelesti, come Luis Alberto, Felipe Anderson e Immobile.

L’allenatore Baroni sta facendo esprime alla sua squadra un gioco offensivo e bello da vedere, la squadra è in gran forma dal punto di vista fisico e la conferma arriva anche dal numero dei gol fatti nei finali di partita. La Lazio vanta infatti il miglior attacco del campionato sia nell’ultima mezz’ora di gioco (11 gol fatti), che nell’ultimo quarto d’ora (otto). Nessuna squadra ha inoltre segnato più dei biancocelesti nei secondi tempi di questo campionato (12 gol come Atalanta e Inter).

Il Cagliari ha invece interrotto la serie positiva di sette punti in tre partite in cui aveva risalito la classifica dopo un avvio disastroso: le sconfitte contro Udinese e Bologna rappresentano dei passi indietro preoccupanti per Nicola,

Come vedere Lazio-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Lazio-Cagliari, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1” è quotato a 1.48 su Goldbet, Lottomatica e a 1.48 Snai. Il segno “1X + OVER 1,5” è quotato invece a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e a 1.36 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Lazio è favorita per la vittoria e dovrebbe segnare tra due e quattro gol.

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Marin, Gaetano, Adopo, Augello; Viola, Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1