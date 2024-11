Parma-Genoa, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Parma-Genoa è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Genoa ultimo in classifica non riesce a risalire la china: dopo i quattro punti totalizzati nelle prime due giornate di campionato è crollato ed è ora salito a quota sei sconfitte nelle ultime otto partite disputate, con lo smacco anche dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Sampdoria. L’allenatore Gilardino rischia l’esonero ma è stato vittima anche dell’alto numero di calciatori infortunati, oltre che del ridimensionamento estivo in sede di calciomercato: senza Bani, De Winter, Ekuban, Gollini, Malinovskyi, Messias e Vitinha la missione Tardini diventa più complicata.

Dall’altra parte c’è invece un Parma che seppur rimasto senza vittorie nelle ultime otto giornate ha sempre dato l’impressione di essere squadra viva, e la classifica resta comunque positiva grazie all’ottimo avvio di campionato. A quota nove punti però la zona retrocessione è molto vicina e così l’occasione per allontanarsi è ghiotta, sfruttando le attuali debolezze del Genoa.

Il Parma dovrebbe evitare quanto meno la sconfitta in una partita in cui il numero di gol totali dovrebbere essere superiore a uno.

Le probabili formazioni di Parma-Genoa

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Keita; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

GENOA (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1