Empoli-Como, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Empoli-Como è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo un avvio di stagione davvero esaltante, l’Empoli di D’Aversa non vince da cinque partite: certo, oggettivamente solamente contro l’Inter – in dieci uomini – ha meritato di uscire sconfitto. Ma poi alla fine, vuoi o non vuoi, sono stati quasi sempre gli altri a esultare. Serve un cambio di rotta.

Ma non sarà facile, perché il Como di Fabregas è una squadra che vuole sempre giocare, che tecnicamente, soprattutto lì davanti, fa paura. Le sconfitte contro Torino e Lazio nelle ultime due uscite hanno un po’ ridimensionato – guardando la classifica – la squadra lombarda. Ma non si può fare a meno di dire che sono solamente intoppi in quello che è un cammino che dovrebbe portare, visto quello che è riuscito a fare fino al momento e visti i margini di miglioramento che ci sono, ad una salvezza che dovrebbe essere abbastanza tranquilla.

La gara in toscana è un vero e proprio scontro per cercare di non retrocedere. Due squadre che hanno le carte in regola per non soffrire più di tanto. E magari, in una partita del genere, anche il pareggio potrebbe andare bene a entrambe.

Come vedere Empoli-Como in diretta tv e in streaming

Empoli-Como è in programma lunedì 4 novembre alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Sì, appare una gara da X, anche per via di quelle forze che potrebbero venire meno in questo momento. Empoli e Como non sono certo squadre abituate a giocare ogni tre giorni e il turno infrasettimanale si potrebbe far sentire nelle gambe.

Le probabili formazioni di Empoli-Como

EMPOLI (3-5-2): Vásquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Solbakken, Colombo.

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, S. Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1