Nantes-Marsiglia, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Nantes-Marsiglia è una partita valida per la decima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il digiuno di vittorie del Nantes dura ormai da fine agosto: da settembre in poi nessun successo per gli uomini di Antoine Kombouare, che in sei giornate sono stati capaci di racimolare solamente 3 punti e galleggiano sopra la zona retrocessione. I gialloverdi hanno perso le due ultime trasferte contro Lione e Strasburgo, non subendo mai meno di due gol. Le cose sembrano andare meglio quando il Nantes gioca in casa, dove l’unica sconfitta resta quella con il Reims.

Servirà indubbiamente tutto il supporto del pubblico nella sfida con il Marsiglia che chiude la decima giornata di Ligue 1. La squadra di Roberto De Zerbi in settimana ha dovuto digerire la tremenda batosta rimediata nello scorso weekend nel Classique con il PSG, terminato 3-0 per i campioni di Francia. Una partita compromessa dall’espulsione di Harit dopo soli 20 minuti ma i parigini, al di là della superiorità numerica, si sono dimostrati superiori, segno che bisognerà lavorare sodo per provare a diminuire un gap ancora parecchio ampio. Il Marsiglia dopo 10 turni di campionato vanta il miglior attacco dopo quello del PSG (21 gol realizzati) ma tra le prime cinque dell’attuale classifica è anche la squadra che ha subito più reti (11).

Come vedere Nantes-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nantes e Marsiglia, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il Marsiglia dovrebbe approfittare del momento difficile del Nantes, sofferente principalmente in fase di non possesso palla, per tornare a vincere e dimenticare la sconfitta con il PSG. Almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Nantes-Marsiglia

NANTES (3-4-3): Lafont; Castelletto, Zeze, Pallois; Coco, Chirivella, Douglas Augusto, Cozza; Abline, Mohamed, Simon.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Kondogbia, Brassier; Rabiot, Hojbjerg; Greenwood, Koné, Rowe; Maupay.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2