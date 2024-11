Athletic Bilbao-Betis, Liga: tv, formazioni, pronostico

Athletic Bilbao-Betis è una partita valida per la dodicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Stessi punti in classifica per Athletic Bilbao e Betis: due squadre che ogni anno lottano per un posto in Europa. Anche di quelli importanti. Ci riescono, altrettante volte, ma diciamo che quest’anno, vista che è al momento la graduatoria della Liga, c’è la sensazione di poter chiedere davvero di più. E di fare davvero di più.

Quando una delle big del campionato spagnolo affronta una delle due formazioni in questione, sa benissimo che va incontro a quella che potrebbe essere una sconfitta, o a una vittoria assai sudata. E siccome le due squadre si equivalgono, allora il fattore campo in questo turno potrebbe fare decisamente la differenza.

Ruolino di marcia identico andando a vedere le ultime cinque sfide: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. E se prima vi abbiamo parlato del fattore campo, c’è un dato che è giusto sottolineare: non ha sempre fatto la differenza, soprattutto quando è stato l’Athletic a giocare in casa: solo una volta, negli ultimi incroci giocati in terra basca, il Bilbao è riuscito a vincere. E crediamo, oggettivamente, che sia arrivato il momento di piazzare un’altra vittoria importante.

Il pronostico

Il match, che chiude la domenica del campionato spagnolo, dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. Per i tre punti come anticipato prima sono i padroni di casa i favoriti. Tre punti davvero di platino.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Betis

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Yeray, Vivian, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.

BETIS (4-5-1): Silva; Ruibal, Bartra, Llorente, Perraud; Fornals, Cardoso, Altimira, Ezzalzouli; Avila, Roque.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1