Torino-Fiorentina, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Torino-Fiorentina è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

È stato davvero un ottobre sensazionale per la Fiorentina: solo vittorie nell’ultimo mese per la Viola tra Serie A e Conference League, ben 6 di fila. La squadra di Raffaele Palladino, il cui avvio non era stato esaltante, sembra aver svoltato da quando l’ex tecnico del Monza ha riproposto la difesa a quattro e deciso, dopo aver effettuato diversi esperimenti, quali sarebbero dovute essere le gerarchie.

Il risultato è che la Fiorentina sta vincendo e convincendo, trovando una certa continuità a livello offensivo: in questo filotto soltanto in un’occasione i viola hanno segnato meno di 2 gol, vincendo peraltro di goleada contro Lecce (0-6) e Roma (5-1). Giovedì scorso nel turno infrasettimanale invece ne è bastato uno per battere il Genoa a Marassi: i gigliati hanno dimostrato di essere pure cinici, vincendo una classica partita “sporca” (0-1) grazie al guizzo di Gosens – il tedesco dà l’impressione di essere tornato ai tempi di Bergamo – a metà secondo tempo. Una vittoria pesante, che ha permesso alla Fiorentina – a Genova orfana di Gudmundsson e Kean – di approdare tra le prime quattro (stessi punti di Atalanta e Lazio). Una situazione idilliaca, che consente agli uomini di Palladino di affrontare la seconda trasferta di fila con l’umore altissimo. Al contrario, hanno smarrito qualche certezza i granata di Paolo Vanoli, sconfitti quattro volte nelle ultime cinque giornate. Il Torino senza Zapata sta facendo molta fatica e dopo il ritorno al successo con il Como è arrivato un altro ko all’Olimpico contro la Roma, che in settimana l’ha spuntata con un gol di Dybala (1-0).

Torino-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Vanoli dovrebbe riproporre più o meno lo stesso undici di Roma. Molto dipenderà dalle condizioni di Vlasic: il croato stavolta ha buone possibilità di partire dal 1′ e di battere la concorrenza di Gineitis. Il tecnico granata darà poi sicuramente spazio a Njie, tra i migliori in campo contro i giallorossi.

Effettuerà qualche cambio in più Palladino, in attesa di capire se Kean ce la farà a recuperare. Nel caso in cui il centravanti ex Juve non dovesse essere a disposizione come a Genova in attacco giocherà nuovamente Kouamé. In difesa si rivedrà Comuzzo, mentre a centrocampo è probabile che Palladino dia ancora fiducia al marocchino Richardson. Occhio a Ikoné, che potrebbe far rifiatare Colpani.

Come vedere Torino-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.77 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Da una parte una Fiorentina in salute che non vuole assolutamente fermarsi, dall’altra un Torino che ha voglia di ripartire dopo la sconfitta di misura patita a Roma. Può venirne fuori un match equilibrato, in cui a differenza degli ultimi due precedenti (1-0 per i viola e 0-0) entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina

TORINO (3-5-2): Milinković-Savić; Coco, Maripán, Masina; Vojvoda, Vlašić, Ricci, Linetty, Lazaro; Adams, Sanabria.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson; Ikoné, Beltrán, Bove; Kouamé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1