Napoli-Atalanta, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Napoli-Atalanta è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Napoli di Antonio Conte ha superato brillantemente anche l’esame Milan, primo test di un certo livello dopo quattro partite contro squadre che hanno come obiettivo la salvezza (Monza, Como, Empoli e Lecce). Gli azzurri nel turno infrasettimanale a San Siro si sono confermati cinici e chirurgici, indirizzando il match con Lukaku dopo 5′ e raddoppiando a fine primo tempo con un bellissimo gol di Kvaratskhelia (0-2).

Quinta vittoria consecutiva e quarto clean sheet nelle ultime cinque giornate per una squadra che da martedì scorso vanta anche la miglior difesa del torneo (5 gol subiti in 10 partite). Il tecnico salentino è ufficialmente riuscito a trasformare un Napoli svuotato e reduce da una delle peggiori stagioni degli ultimi vent’anni in una “corazzata” da scudetto, che pur non brillando sempre a livello di gioco è solidissima e fa del suo pragmatismo uno dei principali punti di forza. Fatto sta che dopo il successo coi rossoneri i partenopei hanno 25 punti, 4 in più dell’Inter seconda e addirittura 7 in più della Juventus, scivolata al sesto posto.

Non c’è tempo, però, per rilassarsi: a pochi giorni dalla sfida con il Milan, per gli uomini di Conte arriva un altro big match, stavolta al “Maradona” contro la temibilissima Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea sta trovando continuità anche in campionato: nel mese di ottobre i nerazzurri hanno sfruttato il calendario, inanellando 4 vittorie di fila (Genoa, Venezia, Verona, Monza) e issandosi al terzo posto, a -2 dall’Inter ed in coabitazione con Fiorentina e Lazio.

Napoli-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Il dubbio principale di Conte riguarda Lobotka: il regista slovacco è ormai recuperato ma non è detto che con la Dea giochi nuovamente lo scozzese Gilmour, che si è dimostrato un validissimo sostituto. Per il resto, il Napoli dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione di San Siro.

Anche Gasperini, al netto degli assenti di lungo corso, può schierare la miglior formazione. Sulla trequarti però Samardzic, in gol contro il Monza nel turno infrasettimanale, può soffiare il posto a De Ketelaere.

Come vedere Napoli-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Atalanta, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Napoli ha avuto la meglio quattro volte negli ultimi cinque precedenti. Lo scorso marzo però fu l’Atalanta a spuntarla, approfittando dell’annus horribilis degli azzurri (0-3 al “Maradona”). Raramente, tuttavia, tra queste squadre si è segnato poco (il segno Under 2.5 si è verificato una sola volta dal 2020). La sensazione è che assisteremo ad un match spettacolare anche stavolta, con l’ispirato attacco della Dea – il più prolifico con 26 gol realizzati – che dovrebbe riuscire a scalfire almeno in un’occasione la difesa di Conte.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

Napoli-Atalanta: chi vince? Napoli

Pareggio

Atalanta View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1