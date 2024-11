I pronostici di sabato 2 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1

I pronostici di sabato 2 novembre, tornano in campo tutti i principali campionati: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.

L’undicesima giornata di Serie A prende il via questo sabato con tre anticipi che vedranno impegnate le squadre di Champions League: il Bologna può dare seguito alla vittoria di Cagliari battendo anche il Lecce, ancora non ripresosi al 100% nonostante la vittoria col Verona, ottenuta soffrendo contro una squadra rimasta addirittura in nove.

La Juventus ha bisogno di risposte contro l’Udinese, ma in questo momento la difesa perso Bremer non dà più sicurezze: X2+over 1,5 probabile. Il Milan è sulla carta nettamente superiore al Monza, ma Fonseca è alle prese con numerosi problemi: tre punti alla portata dei rossoneri ma qualche rischio c’è nonostante la squadra di Nesta appaia al momento condannata alla lotta per non retrocedere. .

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Eintracht Francoforte-Bochum, Borussia Dortmund-St. Pauli e Hoffenheim-St. Pauli di Bundesliga, PSG-Lens di Ligue 1, Bournemouth-Manchester City e Liverpool-Brighton di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Udinese-Juventus, Serie A, ore 18:00

Vincenti

Bologna (in Bologna-Lecce, Serie A, ore 15:00)

(in Bologna-Lecce, Serie A, ore 15:00) PSG (in PSG-Lens, Ligue 1, ore 17:00)

(in PSG-Lens, Ligue 1, ore 17:00) Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Bochum, Bundesliga, ore 15:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Eintracht Francoforte-Bochum , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Borussia Dortmund-St. Pauli , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 PSG-Lens, Ligue 1, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bournemouth-Manchester City , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Liverpool-Brighton , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Hoffenheim-St. Pauli, Bundesliga, ore 15:30

Il “clamoroso”

• Pareggio in Brest-Nizza, Ligue 1, ore 19:00