Monza-Milan, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Monza-Milan è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una partita “amarcord” per un Milan che è uscito ancora una volta ridimensionato da un appuntamento clou come la sfida con il Napoli a San Siro. I rossoneri, in parte giustificati da alcune assenze importanti – una su tutte quella dello statunitense Pulisic – non sono stati capaci di scalfire la difesa azzurra (0-2) ma neppure di creare valide occasioni da gol nonostante avessero di fronte una squadra che ha scelto consapevolmente di lasciargli il controllo della palla (61% contro 39%).

Con una partita in meno (il Milan deve recuperare la gara con il Bologna, rinviata una settimana fa) la classifica è diventata preoccupante: gli uomini di Paulo Fonseca in questo momento sono a -11 dal Napoli capolista, ma anche a -7 dall’Inter seconda. Non sono ammessi altri passi falsi, dunque, soprattutto contro avversari alla portata come il Monza. Partita “amarcord” dicevamo e non potrebbe essere altrimenti visto che alla guida del club brianzolo c’è un indimenticato ex come Alessandro Nesta ed in campo il secondogenito di una leggenda rossonera come Paolo Maldini, Daniel. Senza dimenticare, poi, che in tribuna siederà Adriano Galliani, oggi ad del Monza ma pluridecorato dirigente del Milan berlusconiano per oltre vent’anni.

Non ci sarà spazio, in ogni caso, per i sentimentalismi: anche il Monza ha un bisogno disperato di punti dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale con l’Atalanta (2-0). Al Gewiss Stadium la difesa biancorossa ha retto settanta minuti per poi cadere sotto i colpi dei bergamaschi (Samardzic e Zappacosta): la formazione di Nesta resta pericolosamente ai margini della zona retrocessione, con un misero bottino di 8 punti in 10 partite.

Monza-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Continua il turnover di Nesta, che dopo aver fatto partire Maldini e Djuric dalla panchina a Bergamo è pronto a schierarli di nuovo entrambi dal 1′. In difesa si rivedranno Izzo e Carboni, mentre non dovrebbe essere nessuna novità a centrocampo, formato da Pedro Pereira, Pessina, Bianco e Kyriakopoulos.

Dall’altro lato, Fonseca ritrova Reijnders e Theo Hernandez, entrambi di ritorno dalla squalifica, ma ci sarà pure Pulisic, che ha recuperato dopo aver saltato il match infrasettimanale con il Napoli. Rebus Leao: il portoghese, non brillante nelle ultime uscite, è partito dalla panchina martedì scorso. Nuova esclusione eccellente in vista?

Come vedere Monza-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida Monza e Milan è in programma sabato alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Monza-Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche suSky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del Milan è quotata invece a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Da quando i brianzoli sono approdati in Serie A il bilancio è di 3 vittorie del Milan e solo una del Monza, che però si è aggiudicato il precedente più recente (4-2 lo scorso febbraio). Non mancano le insidie per i rossoneri, che ad ogni modo restano favoriti per i tre punti: almeno tre le reti complessive al Brianteo.

Le probabili formazioni di Monza-Milan

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

Il Monza riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2