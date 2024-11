Serie B, i pronostici sulle partite di sabato 2 novembre

Serie B, dopo lo spostamento a domenica del match tra Cosenza e Salernitana sabato pomeriggio sono soltanto tre le gare in programma.

Nove pareggi e una vittoria (Cosenza corsaro a Reggio Emilia). Quello che si è concluso mercoledì è stato un turno infrasettimanale all’insegna del più totale equilibrio, se escludiamo il successo dei Lupi al Mapei Stadium. Tutte le altre hanno pareggiato, compreso il Bari di Moreno Longo, ormai abbonato al segno “x”.

L’ennesimo nulla di fatto per i pugliesi, che da fine settembre ne hanno collezionato ben cinque di fila e sono imbattuti da fine agosto. Il Bari martedì ha fatto registrare il secondo 0-0 consecutivo: dopo lo Spezia anche la sfida con la Carrarese è terminata a reti bianche. Numeri scarni per un attacco che sta facendo fatica e che non ha mai segnato più di 2 reti nelle ultime cinque gare. Al San Nicola arriva la Reggiana, che da questo punto di vista non è messa meglio: 9 gol in 11 partite per i granata di William Viali, reduce da una preoccupante sconfitta nello scontro diretto con il Cosenza (0-1). Leggera preferenza per gli uomini di Longo ma, alla luce dei recenti numeri offensivi di entrambe, non ci aspettiamo un match troppo movimentato.

In settimana si è dovuto accontentare di un punto anche lo Spezia terzo in classifica (sempre a tre lunghezze dalla capolista Pisa). La squadra di Luca D’Angelo si è divisa la posta in palio con lo Spezia, mancando il sorpasso sul Sassuolo. I liguri, tuttavia, sono gli unici ancora imbattuti e vantano la miglior difesa del torneo. Contro il Modena, a secco di vittorie da metà settembre, sembrano esserci i presupposti per tornare a vincere.

Si gioca anche a Carrara, dove va in scena un’interessante sfida tra neopromosse tra i padroni di casa e la Juve Stabia. La Carrarese dopo un inizio non positivo dà l’impressione di essersi adattata alla nuova categoria e da fine settembre in poi ha alternato una vittoria a un pareggio. Bene soprattutto la difesa, che ha incassato solo un gol nelle ultime cinque. Si profila un incontro equilibrato con i campani.

Serie B: possibili vincenti

Bari o pareggio (in Bari-Reggiana)

Spezia (in Spezia-Modena)

La partita da almeno due gol complessivi

Carrarese-Juve Stabia

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Carrarese-Juve Stabia

La partita da meno di tre gol complessivi

Bari-Reggiana

Comparazione quote

La vittoria della Spezia in Spezia-Modena è quotata a 2.15 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 1.5” in Carrarese-Juve Stabia è quotato invece a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai.

