Inter-Venezia, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Inter-Venezia è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Inter e Venezia tornano in campo dopo le vittorie ottenute nel turno infrasettimanale: 3-0 dei nerazzurri sul campo dell’Empoli, grazie anche alla superiorità numerica ottenuta già a partire dal primo tempo, e 3-2 in rimonta per i lagunari che hanno centrato tre punti fondamentali in chiave salvezza contro l’Udinese.

Pur avendo vinto, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha subito esattamente due gol per la quinta partita consecutiva. I limiti difensivi di questa squadra sono evidenti, e sarà difficile nasconderli contro l’attacco dell’Inter, che escludendo il derby ha segnato ben 15 gol nelle ultime 4 partite disputate a San Siro.

Con l’importante sfida di Champions League contro l’Arsenal in programma mercoledì, l’allenatore Simone Inzaghi dovrebbe fare un robusto turn over, ma la vittoria e anche l’over appaiono fuori discussione.

Come vedere Inter-Venezia in diretta tv e in streaming

La sfida Inter-Venezia, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Inter è favorita per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Inter-Venezia

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Sagrado, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0