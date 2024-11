Sinner incredulo: l’annuncio è arrivato in diretta

Jannik Sinner, roba da non credere: è successo davanti a tutti.

Non capita tutti i giorni che un torneo “informale”, estraneo al calendario Atp, metta in palio tutti questi soldi. In Arabia Saudita, tuttavia, è successo. Sul piatto c’erano ben 6 milioni di dollari per il vincitore e 1,5 per tutti gli altri partecipanti ed è del tutto scontato – non dovrebbe esserci bisogno di sottolinearlo – che un così lauto bottino sia stato un incentivo niente male per i campioni che vi hanno preso parte.

Jannik Sinner, però, è stato piuttosto chiaro su questo punto. Il numero 1 del mondo ha vinto un sacco di soldi, in questa stagione, per cui ha voluto sottolineare immediatamente che il prize money non ha influito in alcun modo sulla sua decisione di partire alla volta di Riyad. “È un bel premio ovviamente – aveva detto in merito – ma io sono andato lì perché c’erano i sei migliori giocatori del mondo. Io non gioco per soldi, è semplice. Potevo misurarmi con avversari come loro ed era un bell’evento per me. Quando vinco significa che ho giocato nel modo giusto e che posso migliorarmi per il futuro. I soldi non sono la cosa più importante, vivo bene anche senza. Sono soltanto un extra, contano molto meno della salute e della famiglia“.

Un pensiero lodevole, il suo, che non è però stato ben digerito, almeno così sembra, dai suoi compagni di circuito. Uno su tutti, che nelle scorse ore, a qualche giorno di distanza dalle dichiarazioni dell’altoatesino, ha voluto lanciargli una frecciatina. Nonché burlarsi, in qualche modo, delle frasi che Jannik ha detto col cuore in mano.

Sinner nel mirino: l’ha detto davanti a tutti

A farlo è stato Alexander Bublik, il cui riferimento, durante un’intervista a Tennis Channel, non è stato poi così velato. E il fatto che abbia tirato in ballo Sinner così, dal nulla, mentre si parlava della sua situazione, sembrerebbe sintomatico del fatto che non viva poi così bene l’ascesa del campionissimo azzurro.

Quando gli è stato chiesto di formulare un pensiero sulla stagione passata, sui suoi successi personali e sul fatto che il suo conto in banca ne abbia giovato, Bublik ha dato una risposta estremamente allusiva: “Come ha detto Sinner il denaro non è tutto…”. Una botta decontestualizzata al numero 1 del mondo e al suo discorso post Six Kings Slam, chiaramente.

Discorso che Alexander non ha ben compreso, a quanto pare. Non si spiegherebbe, altrimenti, come mai abbia deciso di burlarsi delle parole di Sinner e di usarle in maniera distorta per prendersene gioco in diretta.