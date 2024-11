Verona-Roma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Verona-Roma è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Roma nel turno infrasettimanale è tornata alla vittoria, pur senza impressionare più di tanto. Il primo tempo è stato di buon livello agonistico, ma il Torino ha contribuito a facilitare le cose al suo ex allenatore con una prestazione deludente. I giallorossi hanno un’altra partita sulla carta abbordabile per provare a rialzarsi, contro il Verona in crisi di risultati (sei sconfitte nelle ultime sette partite) e privo di due squalificati: Tchatchoua e Belahyane.

Se la panchina di Juric resta traballante, non può stare tranquillo Zanetti che tra l’altro ha subito l’ultimo esonero in Serie A proprio a causa della Roma, che stracciò col risultato di 7-0 il suo Empoli allo stadio Olimpico. Il Verona in casa è sempre un osso duro, ma nonostante le problematiche attuali i giallorossi hanno un maggiore tasso tecnico e possono approfittare di un avversario in difficoltà.

Come vedere Verona-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Roma, in programma domenica alle 18:00 allo stadio Bentegodi di Verona verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2 + OVER 1,5” è quotato a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e a 1.55 Snai. Il segno “gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Roma dovrebbe evitare quanto meno la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero riuscire ad andare in gol.

Le probabili formazioni di Verona-Roma

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Serdar, Duda; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Sarr.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè, Le Fee, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2