Barcellona-Espanyol, Liga: tv, formazioni, pronostico

Sei punti di vantaggio sul Real Madrid dopo aver banchetto nel Clasico al Bernabeu. Una lezione di calcio di Flick ad Ancelotti quella andata in scena la scorsa settimana nel campionato spagnolo. Un segnale inequivocabile di come la formazione catalana abbia tutte le carte in regola per riuscire a rivincere il campionato.

Il tecnico tedesco ha dato immediatamente un’anima alla sua squadra: si vede che il Barcellona sta bene, gioca a memoria, e i risultati ovviamente in tutto questo aiutano. Adesso c’è il derby contro l’Espanyol, ma è una di quelle stracittadine che ovviamente hanno un pronostico: c’è una squadra forte, fortissima, che deve vincere e che lo farà, c’è un’altra squadra che cercherà in tutti i modi di togliersi una soddisfazione ma difficilmente ci riuscirà. Quindi ci appare ed è già tutto segnato.

Anche perché difficilmente in un momento del genere Flick deciderà di fare dei cambi: è vero, c’è la Champions League e un poco di turnover è consigliato, ma adesso chi gioca gioca, volando sulle ali dell’entusiasmo, riesce a dare sempre tutto.

Come vedere Barcellona-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Espanyol, valida per la dodicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.10 su Goldbet e Lottomatica. I tre punti per gli uomini di casa hanno lo un valore di 1.11 nelle quote anche per gli analisti della Snai.

Il pronostico

Quanto vincerà il Barcellona? Questa è la domanda da fare più che altro. Il match avrà quasi sicuramente un risultato largo e quasi sicuramente si sbloccherà nella prima parte di gara.

Le probabili formazioni di Barcellona-Espanyol

BARCELLONA (42-3-1): Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Lopez, Raphinha; Lewsndowski.

ESPANYOL (4-4-2): Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Olivan; Tejero, Kral, Lozano, Jofre; Cheddira, Puado.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1