Manchester United-Chelsea, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Manchester United-Chelsea è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel momento in cui andiamo online non sappiamo ancora se Amorim, domenica pomeriggio, siederà sulla panchina del Manchester United: una cosa è certo, dopo l’esonero di Ten Hag i Red Devils hanno deciso di pagare la clausola dell’allenatore portoghese allo Sporting. Solo questione di tempo, vedremo come andrà a finire.

Se dovesse arrivare, ovviamente, il debutto sarà tutt’altro che semplice: a Old Trafford arriva il Chelsea di Enzo Maresca che è una squadra sicuramente in crescita, nonostante nel turno ci Carabao Cup abbia perso contro il Newcastle. Ha fatto invece benissimo Van Nistelrooy, chiamato a dirigere la squadra ad interim: il cinque a due finale contro il Leicester è stato un debutto con i fiocchi, ma potrebbe essere l’unica vittoria della sua breve carriera sulla panchina.

Il Chelsea ha iniziato meglio la stagione: è in piena corsa per quello che è l’obiettivo stagionale, vale a dire tornare in Champions League o almeno provarci fino alla fine e non fare come lo scorso anno quando tutto è finito troppo presto. Lo United, invece, ha conquistato solamente undici punti fino al momento e non poteva andare avanti con l’olandese al quale è stato dato il benservito nei giorni scorsi. Ma nonostante questo, un colpo esterno, ci appare davvero difficile.

Come vedere Manchester United-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester United-Chelsea è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La gara è indirizzata verso il pareggio. Magari con una rete per squadra. Ma difficile vedere una o l’altra prevalere.

Le probabili formazioni di Manchester United-Chelsea

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, de Ligt, Martinez, Mazraoui; Eriksen, Casemiro; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, James; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1