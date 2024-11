Bufera Sinner, verdetto choc: “È una c*****a”

Bufera Sinner, il verdetto è choc: ecco le parole dopo l’ennesima presa di posizione contro il numero uno al mondo

Due tornei alla fine dell’anno, decisamente importanti. Le Atp Finals di Torino e la Coppa Davis. Poi sarà vacanza, almeno per un po’, in attesa di capire la sentenza del Tas di Losanna dopo che la Wada ha presentato ricorso contro l’assoluzione.

Jannik Sinner rimane al centro di tutte le polemiche e di tutti i discorsi: di mezzo ci potrebbe essere una squalifica clamorosa, una di quelle che potrebbero davvero cambiare e stravolgere la classifica mondiale ma anche e soprattutto la carriera di un campionissimo del tennis. Un ragazzo perbene, uno che ha dimostrato fino al momento di non essere proprio in mezzo a quella positività, causale, e che non ha nemmeno portato a dei cambiamenti nelle sue prestazioni: insomma, dovrebbe finire tutto con un nulla di fatto, ma rimane il rischio di una squalifica.

Bufera Sinner, verdetto choc

Nel corso di questi mesi sono stati moltissimi gli atleti che lo hanno difeso. Meno, ma ci sono stati, quelli che invece hanno deciso di andare contro Sinner. Qui invece parliamo di un ex tennista, Kafelnikov, che ha criticato il gioco di Jannik. Intercettato qualche giorno fa, ha dichiarato al podcast Best Tennis – si legge su tennisworld.come – che Sinner ha un gioco unidimensionale, fa sempre le stesse cose e ricorda tennisti come Dominic Hrbaty e Thomas Johansson.

Nel corso del consueto podcast su Oasport il giornalista Dario Puppo ha commentato le parole di Kafelnikov: “Hrbaty era un recordman contro i numeri uno e poi voglio dire che Thomas Johansson non c’entra nulla con Sinner. Se sei stato numero uno non significa che puoi dire quello che ti pare, una cazzata resta una cazzata. Poi andate a cercare perché Kafelnikov ha smesso di giocare a tennis…poi le parole di Kyrgios non vale la pena neanche tirarle in ballo”. Insomma, parole che se le porta via il vento come al solito. Sinner rimane il numero uno e lo sta dimostrando sul campo. Altro che gioco unico…