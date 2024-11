Bundesliga, pronostici nona giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, il Bayern Monaco ospita all’Allianz Arena il sorprendente Union Berlino quarto in classifica. Match alla portata per l’Eintracht Francoforte.

Dopo otto turni di Bundesliga solamente il Lipsia sta riuscendo a tenere il passo del Bayern Monaco. Sono 20 i punti conquistati dai bavaresi, che insieme ai Roten Bullen guardano tutti dall’altro verso il basso (si tratta delle uniche due squadre ancora imbattute in campionato). La squadra di Vincent Kompany ha vinto le ultime due partite 4-0 e 5-0, rispettivamente contro Stoccarda e Bochum, realizzando 9 gol complessivi.

Nessuno, ad oggi, può vantare gli strabilianti numeri offensivi di Muller e compagni, arrivati a quota 29 reti (7 quelle subite, terza miglior difesa del torneo). Non è mancato, però, qualche mezzo passo falso, con il Bayern Monaco che è stato fermato sul pareggio sia dall’Eintracht Francoforte che dal Bayer Leverkusen.

In settimana gli uomini guidati dall’allenatore belga hanno superato in scioltezza anche il turno di Coppa di Germania, rifilando un netto 4-0 al Mainz. Non dovrebbe rappresentare un problema neppure l’Union Berlino, di scena sabato pomeriggio all’Allianz Arena: i capitolini, tuttavia, non devono essere sottovalutati, in quanto finora stanno facendo una grande stagione, al di sopra delle aspettative.

Lo dimostra il momentaneo quarto posto in classifica (15 punti) davanti a squadre ben più quotate come Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund. Secondo noi l’Union, pur avendo poche chance di portare via punti dalla Baviera, ha buone possibilità di fare una figura dignitosa in una gara da almeno tre gol complessivi. Difficilmente riuscire ad evitare la goleada invece il Bochum, fanalino di coda con un solo punto e neanche una vittoria. Per i Blauen prevediamo un pomeriggio complicato in casa dell’Eintracht Francoforte, desideroso di riscatto dopo aver racimolato soltanto due punti nelle ultime tre partite di Bundesliga.

Le previsioni sulle altre partite

Non scoppia di salute neppure il neopromossa Kiel, penultimo a quota 2 punti. Ancora a secco di vittorie, gli uomini di Marcel Rapp devono fare i conti con la peggior difesa del campionato (23 gol subiti). Tenterà di approfittarne l’Heidenheim, che nonostante abbia vinto entrambe le sfide di Conference League, in patria sta facendo più fatica (un punto nelle ultime due giornate ed eliminazione dalla Coppa di Germania).

Il successo in coppa con il Norimberga può essere la scossa che serviva all’Hoffenheim, troppo discontinuo in campionato e per questo quartultimo a quota 8 punti. Quella con il St. Pauli è, di fatto, uno scontro salvezza: i gol non dovrebbero mancare né da una parte né dall’altra. Stesso discorso per Wolfsburg-Augsburg, entrambe situate nella parte destra della classifica: ipotizziamo un match equilibrato alla Volkswagen Arena.

Bundesliga: possibili vincenti

Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Bochum)

Hoffenheim o pareggio (in Hoffenheim-St. Pauli)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Eintracht Francoforte-Bochum

Bayern Monaco-Union Berlino

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Kiel-Heidenheim

Hoffenheim-St. Pauli

Wolfsburg-Augsburg

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Kiel-Heidenheim è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Bayern Monaco-Union Berlino è quotato invece a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI