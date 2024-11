Ferrari doppiamente tradita: scippo pazzesco in Formula 1

Ferrari doppiamente tradita: gli ex della Rossa di Maranello adesso vanno verso un’altra direzione. L’obiettivo è quello di creare un team pronto a vincere

Un doppio tradimento alla Ferrari, con l’obiettivo ovviamente dal 2026, anno in cui farà il proprio debutto in Formula Uno, di essere subito competitivi.

Non solo innesti dentro la Rossa di Maranello, ma anche addii, pure belli importanti. Il primo è stato un po’ di tempo fa quello di Mattia Binotto, andato alla Sauber come responsabile del programma tecnico e sportivo della casa degli Anelli. Ha iniziato a mettere mano alla scuderia, l’ex Ferrari e a quanto pare ha pure una parola importante nelle scelte da fare. E ovviamente un uomo del suo calibro vuole con sé gente che conosce e che sa perfettamente quello che gli potrebbe dare nel corso dei prossimi anni. Da qui un altro scippo alla Ferrari, almeno secondo le informazioni che sono state riportate da formulapassion.it.

Ferrari doppiamente tradita: anche Rueda alla Sauber

Binotti infatti ha deciso di portare alla Sauber uno dei suoi più fidati collaboratori: si tratta di Inaki Rueda, che dentro la Rossa di Maranello ha ricoperto fino alla fine della stagione 2022 il ruolo di responsabile delle strategie. L’ingegnere spagnolo sarà infatti il nuovo direttore sportivo del team Sauber al posto dello storico ds Beat Zehnder a partire dall’inizio del campionato 2025.

“Rueda, che ha un passato anche in Jordan, Renault e Lotus prima della parentesi non particolarmente fortunata in Ferrari, era stato rimosso dal ruolo di capo stratega da Frederic Vasseur: una mossa che era stato il primo evidente intervento da parte del manager francese sin dal suo arrivo a gennaio 2023. Zehnder, che lavora in Sauber sin dal 1980, resterà comunque all’interno dell’azienda svizzera per ricoprire il ruolo di Direttore dei Programmi e delle Operazioni Storiche con il compito di sviluppare le attività legate alla tradizione più che quarantennale del team nel motorsport”. Questo si legge sul sito citato prima. E questo è un altro evidente segnale di come la Sauber abbia tutta l’intenzione di non perdere tempo e di essere subito protagonista. Con uomini del genere tutto è possibile.