Premier League, pronostici decima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, il City capolista fa visita al Bournemouth mentre il Liverpool ospita ad Anfield Road il Brighton a pochi giorni dalla sfida di League Cup.

Nell’ultimo turno il Manchester City, come da pronostico, ha approfittato del pareggio tra Arsenal e Liverpool per riprendersi la vetta della classifica. Ai Cityzens di Pep Guardiola è bastato un gol del loro fromboliere Haaland (già 11 reti in questa Premier League) per sistemare la pratica Southampton (1-0), facendo registrare la terza vittoria consecutiva in campionato.

Ora davanti a tutti ci sono i campioni d’Inghilterra, che stanno sfruttando anche un calendario non impossibile e che in questa giornata gli metterà di fronte un’altra squadra il cui obiettivo è conquistare la salvezza in grande anticipo: il Bournemouth. Le Cherries di Andoni Iraola in realtà stanno andando oltre le aspettative: lo dimostrano gli ultimi risultati, come ad esempio la vittoria sull’Arsenal al Vitality Stadium oppure il pareggio in casa del temibile Aston Villa.

Insomma, non una gara semplicissima per il Manchester City, anche se l’allenatore catalano in settimana ha fatto riposare quasi tutti i titolari in League Cup, arrendendosi 2-1 al Tottenham ed uscendo senza rimpianti dalla coppa meno importante e blasonata. I presupposti per una gara movimentata ci sono tutti e non è da escludere che anche i padroni di casa riescano a trovare la via del gol. Dovrebbe ottenere i 3 punti anche il Liverpool, impegnato ad Anfield Road con il Brighton. Due squadre che, a campi invertiti, si sono appena sfidate in League Cup, con i Reds che l’hanno spuntata al termine di un pirotecnico 2-3: anche in questo caso i gol non dovrebbero mancare, considerando pure la mentalità offensiva di Hurzeler, tecnico dei Seagulls.

Le previsioni sulle altre partite

Tra le gare in programma sabato pomeriggio c’è anche lo scontro salvezza tra Ipswich Town e Leicester, tutte e due provenienti dalla Championship, il campionato cadetto inglese. Finora chi ha fatto meglio sono state le Foxes, al momento a quota 9 punti, cinque in più dei Tractor Boys.

Il Leicester secondo noi dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta ma difficilmente terrà la porta inviolata contro una squadra che domenica scorsa, pur perdendo, è stata capace di fare 3 gol alla difesa del Brentford (4-3): prevediamo almeno una rete per parte. Stesso discorso per l’altro scontro salvezza tra Southampton ed Everton: i Saints sono ultimi in classifica – solo un punto conquistato in 9 giornate – mentre i Toffees, dopo un avvio disastroso, si sono risollevati. Chiudiamo con Nottingham Forest-West Ham: l’ottimo momento dei Reds – due vittorie di fila con Leicester e Palace – ci induce a dare fiducia alla squadra di Nuno Espirito Santo.

Premier League: possibili vincenti

Manchester City (in Bournemouth-Manchester City)

Liverpool (in Liverpool-Brighton)

Nottingham Forest o pareggio (in Nottingham Forest-West Ham)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bournemouth-Manchester City

Liverpool-Brighton

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Ipswich Town-Leicester

Southampton-Everton

Comparazione quote

La vittoria del City in Bournemouth-Manchester City è quotata a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Gol” in Ipswich Town-Leicester è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

