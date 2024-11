Wolverhampton-Crystal Palace, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Wolverhampton-Crystal Palace è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Zero vittorie in campionato. Due soli pareggi. Una situazione di classifica disastrosa con un penultimo posto e una salvezza che dovrà essere guadagnata cercando in tutti i modi di invertire la rotta. L’avvio dei Wolves è disastroso: una squadra che sembra essere una lontana parente di quella vista nel corso delle ultime stagioni. Ma prima o poi una reazione ci deve per forza essere per non chiudere in anticipo le possibilità di rimanere nel massimo campionato inglese.

E contro il Crystal Palace che di punti in classifica ne ha sei – tre fatti lo scorso weekend contro il Tottenham – potrebbe essere davvero l’occasione giusta nonostante gli ospiti vengano anche dal passaggio del turno in Carabao Cup che ha dato ulteriore entusiasmo per affrontare questo scontro diretto per la salvezza. Ma la sfida di sabato pomeriggio profuma quasi di ultima spiaggia per i padroni di casa, che cercheranno in tutti i modi di conquistare la prima vittoria della stagione che potrebbe realmente dare il via al nuovo campionato, quello che serve per la salvezza.

Il pronostico

Soffrendo, lottando, in tutti i modi: ma la vittoria dei padroni di casa deve arrivare per forza perché si rischia realmente di essere retrocessi molto prima della fine della stagione.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Crystal Palace

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Sa; S. Bueno, Toti, Dawson; Semedo, Lemina, Doyle, Ait-Nouri; Gomes, Cunha; Larsen.

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Chalobah, Lacroix, Guehi; Munoz, Kamada, Hughes, Mitchell; Sarr, Mateta, Nketiah.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0