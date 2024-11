Bologna-Lecce, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Bologna-Lecce è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Contro il Cagliari in trasferta è arrivata la seconda vittoria in campionato per il Bologna di Italiano. E, anche la prima, era stata centrata lontana dal Dall’Ara, a Monza, per essere precisi. Una vittoria netta, meritata, per gli emiliani, che hanno colpito con Orsolini e Odgaard e hanno concesso davvero pochissimo alla formazione di Nicola.

La classifica si è aggiustata, anche se è totalmente diversa da quella dello scorso anno. Sappiamo tutti che il Bologna difficilmente riuscirà a ripetere l’annata che l’ha portato in Champions League. Però delle soddisfazioni possono comunque arrivare. Ed è arrivato soprattutto il momento di regalare una gioia ai propri tifosi tra le mura amiche. Contro il Lecce il risultato pieno è alla portata.

Anche perché i salentini non è che stiano vivendo chissà quale particolare momento di forma. Sì, gli uomini di Gotti – che ha salvato la panchina – hanno vinto contro il Verona: ma i veneti sono rimasti in inferiorità numerica e hanno pure “rischiato” di portare a casa un risultato positivo. Non è stato così, e il Lecce ha respirato e anche molto profondamente. Ma il Bologna in questo momento sta bene e non vuole farsi sfuggire un’occasione importante per risalire, ancora, la classifica.

Come vedere Bologna-Lecce in diretta tv e in streaming

Bologna-Lecce è in programma sabato 2 novembre alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittroria del Bologna è quotata a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria del Bologna, con poche discussioni. I padroni di casa sono ancora alla ricerca della prima affermazione tra le mura amiche e la dovrebbero centrare contro il Lecce.

Le probabili formazioni di Bologna-Lecce

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guibert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Rebic, Banda; Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0