I pronostici di martedì 29 ottobre: Serie A, Serie B, Coppa di Germania

I pronostici di martedì 29 ottobre, tornano subito in campo Serie A e Serie B con i turni infrasettimanali. C’è pure la Coppa di Germania.

Il turno infrasettimanale di Serie A inizia col botto, stasera c’è subito un big match con la sfida tra il Milan di Paulo Fonseca e il Napoli di Antonio Conte, attualmente primo in classifica. I rossoneri saranno più freschi dopo il riposo forzato per il rinvio della sfida di Bologna, ma dovranno fare a meno degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders.

Dall’altra parte però il Napoli ha a disposizione una panchina lunga e così Kvaratskhelia e Politano torneranno titolari dopo non essere partiti titolari col Lecce: gli ingredienti per una partita con gol ci sono tutti.

I pronostici sulle altre partite

Le altre due partite del martedì sono Cagliari-Bologna e Lecce-Verona, sfida quest’ultima tra due squadre in crisi: per i giallorosso un’occasione d’oro per interrompere la serie di sconfitte consecutive.

In Coppa di Germania sono attesi numerosi over: per caratteristiche tattiche delle squadre in campo e statistiche sugli expected goals, le principali indiziate sono Lipsia-St. Pauli, Stoccarda-Kaiserslautern e Wolfsburg-Borussia Dortmund.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sassuolo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Juve Stabia-Sassuolo, Serie B, ore 20:30

Vincenti

Lecce o pareggio (in Lecce-Hellas Verona, Serie A, ore 18:30)

(in Lecce-Hellas Verona, Serie A, ore 18:30) Augsburg (in Augsburg-Schalke 04, Coppa di Germania, ore 18:00)

(in Augsburg-Schalke 04, Coppa di Germania, ore 18:00) Cremonese o pareggio (in Modena-Cremonese, Serie B, ore 20:45)

(in Modena-Cremonese, Serie B, ore 20:45) Stoccarda (in Stoccarda-Kaiserslautern, Coppa di Germania, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lipsia-St. Pauli, Coppa di Germania , ore 18:00

, ore 18:00 Stoccarda-Kaiserslautern, Coppa di Germania, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Salernitana-Cesena , Serie B, ore 20:30

, Serie B, ore 20:30 Milan-Napoli , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Wolfsburg-Borussia Dortmund, Coppa di Germania, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.26 GOLDBET ; 9.21 SNAI; 9.26 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Cagliari-Bologna, Serie A, ore 18:30