Stoccarda-Kaiserslautern, Coppa di Germania: tv, probabili formazioni, pronostico

Stoccarda-Kaiserslautern è una partita valida per il secondo turno di Coppa di Germania e si gioca martedì alle 20:45: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Sarà anche stato troppo incostante, ma lo Stoccarda può tutto sommato ritenersi soddisfatto di questo inizio di stagione. Partendo dal presupposto che per replicare il secondo posto dello scorso anno servirà un’altra impresa, la squadra di Sebastian Hoeness si è ben comportata nonostante qualche passo falso di troppo. In Champions League una settimana fa si è presa lo sfizio di battere la Juventus allo Stadium (0-1), mentre nella prima giornata aveva sfiorato uno storico pareggio al “Bernabeu” contro i campioni d’Europa del Real Madrid.

Sì, va bene, neanche due settimane fa lo Stoccarda è stato spazzato via dal Bayern Monaco (4-0), ma un mese fa i biancorossi si erano abbattuti sul Borussia Dortmund, annichilito 5-1 alla Mercedes Benz-Arena. Insomma, se in giornata gli Svevi possono mettere in difficoltà chiunque: l’obiettivo, adesso, è non restare troppo indietro in campionato, rimanendo attaccati al “treno Europa”. Al momento gli uomini di Hoeness sono ottavi, a -3 dal quarto posto, e vantano un’imbattibilità casalinga che dura da 19 partite (striscia in cui hanno collezionato 13 vittorie). In Coppa di Germania li attende una formazione che milita nella serie cadetta, quel Kaiserslautern che nella passata stagione contro ogni pronostico è arrivato a giocare la finale, arrendendosi al Bayer Leverkusen degli invincibili. Due vittorie di fila in Zweite Liga per la squadra di Markus Anfang, situata a metà classifica con un bottino di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Come vedere Stoccarda-Kaiserslautern in diretta tv e streaming

La sfida tra Stoccarda e Kaiserslautern, in programma martedì alle 20:45, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la nota piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Forte di una lunga imbattibilità casalinga, lo Stoccarda non dovrebbe avere problemi contro il Kaiserslautern, finalista a sorpresa nella scorsa edizione. Da valutare l’opzione Multigol Casa 2-3.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Kaiserslautern

STOCCARDA (4-4-2): Bredlow; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstadt; Rieder, Keitel, Karazor, Leweling; Undav, Demirovic.

KAISERSLAUTERN (3-4-1-2): Krahl; Elvedi, Sirch, Heuer; Zimmer, Aremu, Tomiak, Kleinhansl; Ritter; Ache, Hanslik.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0