Lipsia-St. Pauli, Coppa di Germania: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lipsia-St. Pauli è una partita valida per il secondo turno di Coppa di Germania e si gioca martedì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Se dalla Champions League finora sono arrivate soltanto delusioni (tre sconfitte di fila per gli uomini di Marco Rose), in campionato invece il Lipsia continua a volare. Contro il Friburgo, sabato scorso, i Roten Bullen hanno fatto registrare la quarta vittoria di fila, fondamentale per tenere il passo del Bayern Monaco.

I biancorossi, infatti, ormai da qualche settimana condividono la vetta della classifica con i bavaresi (20 punti a testa) e sono ancora imbattuti. Il “piatto forte” del Lipsia quest’anno sembra essere la difesa, che con soli 3 gol subiti è in assoluto la meno battuta del massimo campionato tedesco. Una situazione ottimale per dedicarsi a obiettivi secondari come la Coppa di Germania: dopo aver travolto il RW Essen in pieno agosto (1-4), nei sedicesimi la squadra di Rose affronterà il St. Pauli, neopromossa che com’era prevedibile in Bundesliga sta facendo parecchia fatica. Il club di Amburgo dopo otto giornate è terzultimo e l’unico successo l’ha ottenuto in casa del Friburgo. Per il resto, due pareggi e cinque sconfitte per gli uomini guidati dall’ex allenatore del Genoa Alexander Blessin, tornato in patria dopo l’esperienza in Belgio con l’Union Saint-Gilloise. Nell’ultima giornata i marroni hanno pareggiato 0-0 nello scontro salvezza con il Wolfsburg: un punto impotante, che dà fiducia in vista delle prossime gare.

Come vedere Lipsia-St. Pauli in diretta tv e streaming

La sfida tra Lipsia e St. Pauli, in programma martedì alle 18:00, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la nota piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Lipsia e St. Pauli si affrontano a distanza di poco più di un mese: a settembre i marroni riuscirono a sorpresa a fermare i Roten Bullen, strappando un preziosissimo 0-0. Risultato che difficilmente si replicherà in coppa: prevediamo una vittoria netta da parte del Lipsia, che potrebbe nuovamente tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Lipsia-St. Pauli

LIPSIA (4-4-2): Vandevoordt; Geertruida, Klostermann, Orban, Henrichs; Baumgartner, Haidara, Vermeeren, Elmas; Sesko, Poulsen.

ST. PAULI (3-4-3): Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu; Afolayan, Eggestein, Albers.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0