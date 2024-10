Serie B, i pronostici sulle partite di martedì 29 ottobre

Serie B, anche in cadetteria si riprende subito a giocare: il Sassuolo di Grosso in caso di vittoria contro la Juve Stabia scavalcherebbe la capolista Pisa.

Si riprende a giocare subito in Serie B e nella prima tranche di partite del turno infrasettimanale il Sassuolo va a caccia della quarta vittoria consecutiva, che permetterebbe agli emiliani di sorpassare momentaneamente la capolista Pisa, fermata domenica scorsa dal Frosinone.

Dopo un avvio di stagione all’insegna dell’incertezza l’allenatore neroverde Fabio Grosso ha trovato la quadra e sta sfruttando tutto il potenziale di una rosa che, non solo a livello di monte ingaggi, è sulla carta la più forte della cadetteria. Sabato il Sassuolo si è imposto 2-0 sui “cugini” del Modena ed ora farà visita alla Juve Stabia, in assoluto la migliore tra le neopromosse. I campani attualmente sono sesti, in piena zona playoff e vengono dal buon pari di Cosenza (1-1): sarà difficile contenere l’attacco emiliano ma la sensazione è che la trasferta di Castellammare non sarà una passeggiata per la squadra di Grosso.

La Carrarese, altra formazione proveniente dalla Serie C, mette nel mirino il quinto risultato utile consecutivo: dopo aver travolto il Cittadella (3-0), gli apuani, usciti dalla zona rossa, tenteranno di mettere i bastoni tra le ruote anche al Bari, che da ormai quattro turni sa solamente pareggiare. Serie positiva lunghissima anche per lo Spezia: i liguri sono gli unici ancora imbattuti e venerdì scorso hanno evitato la sconfitta pure nella sfida con il Bari. Terzi in classifica, gli uomini di Luca D’Angelo sognano il colpaccio a Brescia contro una squadra che ha perso le ultime due (2-5 contro il Sassuolo e 2-0 a Cesena).

Le previsioni sulle altre partite

Eugenio Corini, subentrato a Stroppa nelle ultime settimane, ha riportato il sereno in casa Cremonese: un pari e due vittorie di fila per i grigiorossi, leggermente favoriti anche in casa di un Modena piombato in zona playout. Non riesce più a vincere invece il Cosenza: i calabresi senza la penalizzazione di 4 punti sarebbero fuori dalla zona rossa ma i tre punti mancano da ben cinque turni.

I rossoblù nel turno infrasettimanale fanno visita alla Reggiana dell’ex Viali. Gli emiliani non sono continui e da fine agosto l’unica vittoria è arrivata in casa contro il Frosinone: prevediamo equilibrio. Sta deludendo, infine, la Salernitana di Martusciello: i granata hanno perso anche a Cremona e adesso sono sedicesimi. Dovranno fare attenzione ad un Cesena che si è rilanciato battendo 2-0 il Brescia e che trova molto spesso la via del gol.

Serie B: possibili vincenti

Spezia o pareggio (in Brescia-Spezia)

Cremonese (in Modena-Cremonese)

Sassuolo o pareggio (in Juve Stabia-Sassuolo)

Le partite da almeno due gol complessivi

Bari-Carrarese

Brescia-Spezia

Salernitana-Cesena

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Juve Stabia-Sassuolo

Modena-Cremonese

La partita da meno di tre gol complessivi

Reggiana-Cosenza

Comparazione quote

La vittoria della Cremonese in Modena-Cremonese è quotata a 2.70 su Goldbet e Lottomatica e a 2.75 su Snai. Il segno “Gol” in Juve Stabia-Sassuolo è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI