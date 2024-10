Berrettini vuota il sacco: la verità sull’addio a Roig

Matteo Berrettini ha sputato il rospo: ecco cosa si nasconde realmente dietro il divorzio dal coach Francisco Roig.

Non si può dire che Matteo Berrettini e Francisco Roig non abbiano lavorato bene, insieme. Il tennista romano ha collezionato ben 3 titoli, in questa stagione, per cui il motivo del loro divorzio non è certamente legato alle performance del martello. Le vere ragioni di questo addio, tuttavia, non sono state ufficializzate. Non nel post pubblicato sui social per ufficializzare la separazione, per lo meno, che niente dice in merito all’evoluzione del rapporto tra i due.

L’atleta si è limitato a comunicare quanto deciso di comune accordo con il tecnico e a ringraziarlo, com’era giusto fare, per la sua professionalità e per i risultati ottenuti grazie anche al suo aiuto. Senza alludere, chiaramente, ad eventuali “dissidi” o divergenze di opinioni che, probabilmente, potrebbero celarsi dietro la decisione di interrompere bruscamente un rapporto che è durato meno di un anno.

Berrettini, tuttavia, si è sbottonato un po’ di più in merito a quanto accaduto quando, nelle scorse ore, è stato intervistato da Sky Sport. Lì si è andato lasciare ad una dichiarazione che sembrerebbe chiarire, almeno in parte, cosa sia successo e come mai, nonostante lavorassero insieme da poco tempo, abbiano deciso di prendere due strade diverse.

Berrettini si separa da Roig: è questo il motivo

“Non è stata una decisione facile da prendere – così Matteo ha commentato la notizia durante l’intervista – perché mi ha aiutato tanto nel percorso di ritorno, nel percorso di miglioramento, però vedevamo le cose in maniera un pochino diversa. Quindi, è stata una decisione professionale”.

“Lo ringrazio per quello che c’è stato, è stato ugualmente un anno di successi, però si va avanti e si volta pagina”. Non c’era nessun riferimento a questa diversa visione, come si ricorderà, nel post che il campione aveva affidato ai social, dove era stato, evidentemente, un po’ più diplomatico e “morbido”. Non resta che capire, a questo punto, chi prenderà il post di Roig, che era arrivato nel team di Berrettini dopo il dolorosissimo addio al coach di sempre, Vincenzo Santopadre.

Posto che potrebbe non arrivare nessuno, in verità, considerando che già Roig si alternava con il coach Alessandro Bega e che, molto spesso, nel coach di Matteo c’è anche Umberto Rianna. Ogni eventuale mossa potrebbe essere rimandata, comunque, alla fine della stagione, che è ormai agli sgoccioli. L’essenziale è che si trovi una soluzione, però, in vista della prossima.