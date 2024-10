Svolta Verstappen, cambia il futuro: annuncio UFFICIALE

Max Verstappen ha deciso: il futuro del campione, adesso, è chiaro.

Nei mesi che ci siamo lasciati alle spalle non s’è parlato altro che di questo. Per un motivo molto semplici, oltretutto. Max Verstappen è un campione con la “C” maiuscola ed il minimo che si potesse fare era riservargli la massima attenzione, nel momento in cui è girata voce che il tre volte re della Formula 1 potesse decidere di cambiare casacca e scuderia prima del previsto.

Non ci stupisce affatto, dunque, che questo sia stato uno degli argomenti più chiacchierati della stagione, così come non ci sorprende che il futuro dell’olandese sia d’interesse di chiunque bazzichi nel Circus o ne segua le gesta. Tanto più se consideriamo che in questi mesi ne sono successe di tutti i colori, tra dissidi all’interno del team di Milton Keynes e avances da parte di Aston Martin e Mercedes. Di motivi per parlare di Max, insomma, ce ne sono stati a bizzeffe.

L’emergenza cambio team, per il momento, sembrerebbe comunque alle spalle. L’ipotesi aveva preso piede parallelamente all’addio di Helmut Marko, ma sin dal primo giorno il numero 1 di Hasselt si è affannato per confermare e dimostrare la sua fedeltà a Red Bull e a chi ha creduto in lui dall’inizio. Per fugare ogni dubbio, tuttavia, è tornato sull’argomento nelle scorse ore. Nella speranza, probabilmente, che questo capitolo si chiuda una volta per tutte.

Verstappen, è deciso: gli scenari futuri

In Messico, nell’intervista rilasciata all’agenzia di stampa francese AFP, ha chiarito quanto segue e fatto luce, per la gioia dei tifosi, sul suo futuro.

“Rispettare il contratto fino al 2028? Questa è chiaramente la mia intenzione”, ha ribadito il pilota della Red Bull, aggiungendo di non aver avuto contatti con altre squadre. “Per me la situazione non è mai cambiata da quando ho firmato il mio contratto con la Red Bull. È vero che quest’anno abbiamo avuto momenti difficili – ha osservato – ma mi sono sempre concentrato sulla ricerca di miglioramenti nelle prestazioni della vettura. Sono alla Red Bull e voglio fare bene. Vogliamo tornare al vertice insieme e vogliamo vincere di nuovo le gare. È da un po’ che non ci riusciamo”.

Un messaggio chiaro, quello di Verstappen, che ora come ora non sembrerebbe avere alcuna intenzione di affrontare un cambiamento di questo genere. Sebbene resti inteso, naturalmente, che i colpi di scena potrebbero sempre essere dietro l’angolo.