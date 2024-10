Ombre su Sinner: le cose non vanno, Kalinskaya in crisi

Jannik Sinner, la confessione della fidanzata Anna Kalinskaya fa rabbrividire i tifosi.

Si è aperto come non mai, Jannik Sinner. Al direttore di Sky Sport, Federico Ferri, ha confessato di tutto. Un’intervista liberatoria, se vogliamo, che gli ha permesso di dissipare molti dei dubbi sorti all’indomani dello scandalo doping, ma anche di raccontarsi in maniera un po’ più approfondita. Di rivelare cose che, in altre circostanze, non avrebbe forse confessato.

Il capitolo 3 di Sinner, oltre il tennis, la produzione originale firmata dalla pay tv, si è così arricchita di contenuti esclusivi. Ed una frase, in particolare, sembra avere chiarito nel giro di pochi secondi cosa sia accaduto la scorsa estate. Vi ricordate di quando è scattato l’allarme Sinner-Kalinskaya, per via del fatto che la tennista russa aveva tolto il like dalla pagina della sua dolce metà? Ecco, l’ipotesi è che quella piccola crisi, poi rientrata in tempi più o meno brevi, possa essere stata dovuta proprio alla questione del Clostebol.

“Non potevo aprirmi con nessuno”, ha raccontato Jannik nell’intervista, in riferimento a quel brutto momento della sua vita, lasciando intendere di non averne potuto fare parola, probabilmente, neppure con la sua fidanzata. Il che spiegherebbe come mai la bella Anna – almeno si presume – si fosse infuriata al punto di smettere di seguirla addirittura sui social.

La confessione di Kalinskaya spaventa i tifosi di Sinner

La vicenda è tutt’altro che conclusa, ma Sinner, adesso, la sta vivendo in maniera diversa. Chi invece dà l’impressione di non attraversare un periodo facile è proprio Anna Kalinskaya, che in un video su Instagram si è sbottonata attraverso alcune dichiarazioni che sono state subito attenzionate, manco a dirlo, dal popolo dei social.

Ha rivelato di non essere dell’umore giusto per le “cose romantiche“, ma non è a Jannik che si riferisce la campionessa della Wta. Anna ha “solo” il cosiddetto “mal d’autunno”, quel senso di malinconia che si fa vivo nella stagione fredda e che, così pare, sia dovuto alle poche ore di luce durante il giorno.

Nessuna crisi in atto, dunque, tra lei ed il numero 1 del mondo, la cui storia sembra procedere a gonfie vele sebbene preferiscano viverla dietro i riflettori, senza dare in pasto ai tifosi troppi dettagli riservati. Com’è decisamente meglio, in effetti, che facciano, a scanso di equivoci…