Gratta e vinci, il riciclo creativo vale 1 milione

Gratta e vinci, basta una banconota per portare a casa 1 milione: provare per credere.

La dea bendata si palesa nei modi più disparati. E nei giorni scorsi, in Carolina del Nord, lo ha fatto in maniera originalissima. Ha intessuto per la persona che intendeva baciare una trama fittissima, molto articolata, dall’epilogo, naturalmente, a lieto fine. Una storia, davvero singolare ed unica nel suo genere, che vi farà sognare ad occhi aperti.

Il protagonista si chiama Jerry Hicks, un uomo di Banner Elk che passeggiava in tutta tranquillità quando si è imbattuto, in maniera del tutto inaspettata, in una piacevolissima sorpresa. Proprio mentre si dirigeva nel minimarket Speedway, sulla NC 105, ha trovato sull’asfalto una banconota. Una banconota da 20 dollari, come se non bastasse, una discreta sommetta piovuta dal cielo così, completamente a sorpresa. Non ci è voluto molto perché l’uomo decidesse in che maniera impiegare quel denaro.

Entrato nel minimarket, infatti, non ci ha pensato due volte. Ha subito chiesto e ottenuto un Gratta e vinci di una serie molto popolare al di là dell’Oceano, che si chiama Extreme Cash e che mette sul piatto un bel po’ di premi, tutti peraltro. Avrebbe mai potuto immaginare che questa rapida sequenza di eventi potesse avere le ripercussioni che, come vi riveleremo a breve, avrebbe avuto? Certo che no. Jerry non è mica un veggente, del resto.

Gratta e vinci, fortuna al quadrato: sequenza pazzesca

Comprato il biglietto, si è fermato nel parcheggio all’esterno del minimarket Speedway e ha iniziato a grattar via la patina argentata che ne ricopriva i simboli. La sua reazioni, manco a dirlo, è stata di grandissimo stupore.

Con il tagliando acquistato per riciclare i 20 dollari trovati per strada, ha vinto la bellezza di 1 milione. 1 milione piovuto così, dal cielo, esattamente come quella banconota che, nel giro di pochi minuti, gli ha stravolto la vita da così a così. Jerry ha già incassato la sua vincita e, per avere la somma immediatamente, non sotto forma di rendita, ha rinunciato a parte della sua vincita. Si è “accontentato” di 600mila dollari, denaro che gli permetterà di andare in pensione dopo 56 anni in falegnameria.

Parte della vincita andrà ai figli e poi, tutti insieme, andranno a cena nel loro ristorante preferito. Dove, ha dichiarato il fortunatissimo giocatore, “mangeremo tutto quello che hanno”. Senza badare, per una volta, a spese.