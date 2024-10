Wolfsburg-Borussia Dortmund, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostico

Wolfsburg-Borussia Dortmund è una partita valida per il secondo turno di Coppa di Germania e si gioca martedì alle 20:45: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Eravamo ancora in piena estate quando il Borussia Dortmund fece il suo esordio a Lubecca, travolgendo 4-1 il Phonix, piccolo club che milita nella quarta categoria del calcio tedesco (Regionalliga).

Fu quello il primo match ufficiale dei gialloneri nella stagione 2024-25, che coincise fra l’altro con il debutto in panchina di Nuri Sahin, l’ex vice di Edin Terzic promosso alla guida della prima squadra in seguito al divorzio dal tecnico di origini bosniache, avvenuto all’indomani della finale di Champions League persa con il Real Madrid. Nel secondo turno di Coppa di Germania, invece, il Borussia affronterà una squadra di Bundesliga, il Wolfsburg. Per gli uomini di Sahin, molto incostanti finora, non è un momento facile: sabato scorso sono caduti a sorpresa in casa del non irresistibile Augsburg (2-1), incassando la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Soltanto pochi giorni prima i gialloneri avevano vissuto una sorta di psicodramma a Madrid in Champions League: in vantaggio di due gol al “Bernabeu”, nella ripresa erano crollati incassando ben 5 reti.

E la classifica di Bundesliga non mente: Emre Can e compagni sono settimi, già molto lontani dalla vetta. Deve accontentarsi di un non esaltante quattordicesimo posto invece il Wolfsburg di Ralph Hasenhuttl: due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte per i Lupi, il cui obiettivo è portare a casa la salvezza il prima possibile e provare ad uscire dall’anonimato in cui sono confinati da un paio di stagioni. Sia il Wolfsburg che il Borussia Dortmund scenderanno in campo con delle formazioni sperimentali a causa della lunga lista di infortunati con cui devono fare i conti. Spazio, dunque, alle seconde linee.

Come vedere Wolfsburg-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

La sfida tra Wolfsburg e Borussia Dortmund, in programma martedì alle 20:45, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la nota piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Le statistiche ci dicono che in trasferta quest’anno il Borussia Dortmund fa tanta fatica e potrebbe non filare tutto liscio neppure alla Volkswagen Arena, dove i gialloneri non hanno mai vinto nelle ultime due visite. A giudicare dai dati sugli xG, tuttavia, siamo abbastanza sicuri che i gol non mancheranno: entrambe andranno verosimilmente a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Borussia Dortmund

WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle; Ozcan, Gerhardt; Baku, Wind, Tomas; El Amine Amoura.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Meyer; Emre Can, Luhrs, Schlotterbeck, Kabar; Watjen, Nmecha; Campbell, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2