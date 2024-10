Venezia-Udinese, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Venezia-Udinese è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Udinese con le grandi. Sì, proprio così: sono sedici i punti che i friulani hanno conquistato fino al momento, gli stessi di Fiorentina, Atalanta e Lazio. Insomma, un avvio di stagione decisamente positivo e sicuramente inaspettato visto il cambio tecnico in panchina con un nuovo allenatore alla sua prima esperienza nel massimo campionato italiano. I Pozzo, ancora una volta, ci avevano visto davvero giusto.

Sembra dare segnali di risveglio invece il Venezia di Eusebio Di Francesco, che domenica scorsa è andato a pareggiare due a due sul campo del Monza. I lagunari però dimostrano di avere sempre gli stessi problemi: passano in vantaggio ma poi non riescono a gestire la situazione in nessun modo. Per due volte è successo contro la formazione di Nesta, e sono bastati pochi minuti ai brianzoli per rimettere le cose a posto. Certo, il pareggio è stato un ottimo risultato, in trasferta, su un campo dove hanno pareggiato Inter e Roma, ad esempio. Da qui i segnali di risveglio di prima.

Ma può questo Venezia vincere contro l’Udinese. A noi pare difficile, oggettivamente, possa succedere una cosa del genere. I bianconeri del tecnico tedesco sono in forma sia fisica che mentale, e hanno voglia di raggiungere nel minor tempo possibile quella quota che garantirebbe la salvezza: lo scorso anno la retrocessione è stata davvero ad un passo e adesso, il più, è davvero fatto.

Come vedere Venezia-Udinese in diretta tv e in streaming

Venezia-Udinese è in programma mercoledì 30 ottobre alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio tra Venezia e Udinese è quotato a 3.15 su Goldbet e Lottomatica e a 3.25 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Quindi? Quindi il pareggio potrebbe oggettivamente stare bene a entrambe. Sia il Venezia che l’Udinese muoverebbero la classifica e piazzerebbe un altro risultato utile. Buttalo via, di questi tempi.

Le probabili formazioni di Venezia-Udinese

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Zampano, Andersen, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Touré, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Davis; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1