Atalanta-Monza, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Atalanta-Monza è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sembra essere tornata l’Atalanta dell’anno scorso. Sì, Gasperini ci ha messo un poco di tempo ma adesso sembra essere tornato tutto a girare a meraviglia. Quanto visto contro il Verona, rispedito a casa dopo pochi minuti e senza nessuna pietà, indica di nuovo una cosa: i bergamaschi lotteranno anche in questa stagione per un posto nella prossima Champions League.

Con un Retegui che con il Gasp è già cresciuto e ha già toccato, soprattutto, dieci gol in stagione. Un ruolino di marcia impressionante per l’attaccante della nazionale che ovviamente guida la classifica cannonieri della A e che se dovesse mantenere questi numeri potrebbe distruggere ogni record. Insomma, in poche parole e senza nemmeno girarci intorno, sembra davvero essere tutto apparecchiato per un’altra vittoria della Dea.

Anche perché il Monza, dopo aver vinto la sua prima partita della stagione sul campo del Verona, non è andato oltre il 2-2 in casa contro il Venezia. Il merito della formazione di Nesta è stato sicuramente quello di crederci, per due volte sotto ha rimontato, ma poi nel secondo tempo non ha mai dato la sensazione di poterla vincere. E la classifica rimane preoccupante.

Come vedere Atalanta-Monza in diretta tv e in streaming

Atalanta-Monza è in programma mercoledì 30 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

La vittoria pronosticabile dell’Atalanta è quotata a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 anche su Snai.

Il pronostico

In una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, normale pensare ad una semplice vittoria dell’Atalanta che è una squadra in forma e che ha ripreso a giocare come tutti noi la ricordavamo. Match infine che si dovrebbe sbloccare anche nei primi 45 minuti.

Le probabili formazioni di Atalanta-Monza

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Éderson, Ruggeri; De Ketelaere, Zaniolo; Retegui.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1