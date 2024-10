Juventus-Parma, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Juventus-Parma è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una prova importante contro l’Inter, soprattutto per quella reazione che la squadra ha avuto nel momento in cui sembrava tutto perso. Il 4-4 finale nel derby d’Italia sta sicuramente meglio a Motta, che si è presentato intanto a San Siro con moltissime defezioni ma nonostante questo è riuscito a portare a casa un punto pesantissimo per come è arrivato.

Il Dna Juventus è venuto fuori, anche grazie alle giocate di Yildiz capace di segnare una doppietta in pochi minuti: bellissimo il primo gol del turco, che ha sgasato a sinistra e poi ha infilato col mancino alle spalle di Sommer. Al posto giusto e nel momento giusto invece nell’occasione del quarto e ultimo gol di un match davvero spettacolare.

Una Juve quindi che torna con delle certezze davanti ma che dietro ha ballato e anche molto. Danilo ha dimostrato di essere in fase calante ed è per questo che si dovrebbe rivedere Gatti dal primo minuto contro il Parma. Pecchia invece si mangia le mani per non essere riuscito a battere l’Empoli: hanno fatto tutti i ducali: l’autogol che ha mandato avanti la formazione di D’Aversa, il pareggio e poi pure il rigore sbagliato che avrebbe potuto regalare tre punti di platino. Non è andata così. E contro la Juventus sarà difficile prendere punti.

Come vedere Juventus-Parma in diretta tv e in streaming

Juventus-Parma è in programma mercoledì 30 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. La partita inoltre sarà trasmessa anche da Sky: in questo caso il canale scelto è Sky Sport Uno.

Il pronostico

Juventus vittoriosa e, spera Motta, meno ballerina in difesa. Sui cinque gol subiti in campionato tre i bianconeri li hanno presi su rigore. E questo rimane comunque un fatto da segnalare. Il Parma, quindi, non dovrebbe nemmeno riuscire a trovare la rete.

Le probabili formazioni di Juventus-Parma

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0