I pronostici di domenica 27 ottobre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di domenica 27 ottobre, Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League in campo prima del ritorno della Champions League.

La nona giornata di Serie A prosegue questa domenica con altre cinque partite in programma, tra cui il big match delle 18:00 tra Inter e Juventus. Gli ultimi sei precedenti tra campionato e Coppa Italia sono stati tutti poveri di gol, a conferma di un grande equilibrio. Le quote dei bookmaker sono forse troppo sbilanciate a favore dei nerazzurri: la Juventus, forte della miglior difesa del torneo con appena un gol subito, potrebbe anche riuscire a strappare un pareggio.

Più spettacolare potrebbe essere la sfida tra Fiorentina e Roma in programma alle 20:45, per merito soprattutto dei viola che dopo qualche battuta a vuoto iniziale ha iniziato a vincere segnando a valanga. I giallorossi invece nonostante il cambio di allenatore non hanno svoltato, ma hanno in Dovbyk un attaccante temibile anche per la difesa di Palladino.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Bochum-Bayern Monaco di Bundesliga, Chelsea-Newcastle e West Ham-Manchester United di Premier League, Marsiglia-PSG e Nizza-Monaco di Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-4 in Inter-Juventus, Serie A, ore 18:00

Vincenti

Lazio (in Lazio-Genoa, Serie A, ore 15:00)

(in Lazio-Genoa, Serie A, ore 15:00) Lione (in Lione-Auxerre, Ligue 1, ore 15:00)

(in Lione-Auxerre, Ligue 1, ore 15:00) Real Sociedad (in Real Sociedad-Osasuna, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bochum-Bayern Monaco, Bundesliga , ore 15:30

, ore 15:30 Chelsea-Newcastle , Premier League , ore 15:00

, , ore 15:00 Marsiglia-PSG, Ligue 1, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

West Ham-Manchester United , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Nizza-Monaco , Ligue 1, ore 17:00

, Ligue 1, ore 17:00 Fiorentina-Roma, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.74 GOLDBET ; 9.87 SNAI; 9.74 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Tottenham vincente e almeno un gol per squadra in Crystal Palace-Tottenham, Premier League, ore 15:00