Real Sociedad-Osasuna, Liga: tv, formazioni, pronostico

Real Sociedad-Osasuna è una partita valida per l’undicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con le due vittorie nelle ultime due partite del campionato, la Real Sociedad ha rimesso le cose a posto. E adesso contro l’Osasuna in casa, nel posticipo di domenica sera, ha l’occasione per l’aggancio in classifica e soprattutto l’occasione di riavvicinarsi alla zona che conta.

Certo, di mezzo c’è stata anche la situazione europea, con l’affermazione contro il Maccabi Tel Aviv che un po’ di energie le ha tolte. Ma questa squadra al momento sta bene e siccome qualitativamente è superiore agli ospiti, ha, di conseguenza, tutte le carte in regola per riuscire a prendersi l’intera posta in palio.

Mettiamolo subito in chiaro, ovviamente: non sarà per nulla semplice contro un Osasuna che ha iniziato alla grandissima e che sembra una squadra, mentalmente e fisicamente, totalmente diversa da quella che abbiamo visto in Spagna nel corso degli ultimi anni. Budimir e compagni sotto il profilo mentale stanno benissimo, tranquilli nei loro quindici punti conquistati fino al momento. C’è un pero: fuori casa dimostrano di avere delle debolezze: tre sconfitte e due pareggi sono un bottino misero. Quindi è evidente che questo è un ulteriore segnale che indica come la Real Sociedad possa realmente chiudere la questione.

Il pronostico

Sfida da almeno una rete per squadra e su questo pensiamo che nessuno possa aver dubbi. Poi sarà la Real Sociedad, comunque, a prendersi i tre punti. Anche i bookmaker, come potete vedere dalle quote sopra, credono a questa affermazione.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Osasuna

REAL SOCIEDAD (4–5-1): Merrero; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, S Gomez; Oyarzabal, Sucic, Zubimendi, Mendez, Barrenetxea; Oskarsson.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, Catena, Boyomo, Bretones; Ibanez, Torro, Oroz; Ruben Garcia, Budimir, Zaragoza.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1