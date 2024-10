Arsenal-Liverpool, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Arsenal-Liverpool è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta nel turno precedente contro il Bournemouth non permette all’Arsenal, vincendo nel big match di domenica pomeriggio, di agganciare il Liverpool. Sono quattro i punti di distacco in classifica tra le due formazioni, con la squadra di Slot che dopo la caduta interna contro il Nottingham ha inanellato solamente delle vittorie. Sono otto di fila, per la precisione, tra campionato e Champions League.

Una sfida che mette di fronte due serissime candidate alla vittoria della Premier League, Manchester City permettendo ovviamente, con i Reds che sicuramente hanno fatto decisamente meglio di quanto si potesse aspettare dopo l’addio di Klopp. Arne Slot, il prescelto, sta facendo vedere di essere un tecnico intelligente: ha cambiato pochissimo rispetto al passato, evidentemente non ce n’era bisogno, e presentandosi in punta di piedi ha preso coraggio e si è guadagnato la fiducia dei propri giocatori. Insomma, per il momento gira tutto a meraviglia dentro la squadra di Liverpool.

Che, però, contro l’Arsenal rischia grosso. Arteta, cresciuto sotto l’ala di Guardiola, soprattutto in casa riesce a tirare fuori il meglio dai propri giocatori. L’Emirates, come al solito, sarà pieno, e a Londra si respira davvero l’aria del colpo grosso così com’è stato negli ultimi due confronti in campionato giocati nella Capitale.

Come vedere Arsenal-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Liverpool è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Molti indicano il pareggio come risultato possibile. Ma noi crediamo che la forza dell’Arsenal mostrata negli ultimi anni sia appunto di quella di capire quando è il momento di dare tutto. Occasione enorme per avvicinarsi in classifica che gli uomini di Arteta non si lasceranno sfuggire. Match da almeno un gol per squadra, anche.

Le probabili formazioni di Arsenal-Liverpool

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, White, Gabriel, Zinchenko; Merino, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1