Inter-Juventus, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Inter-Juventus è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La partita della verità? La domanda ci sta tutta, perché è ancora troppo presto per dire se saranno Inter e Juve a contendersi questo scudetto, al momento entrambe all’inseguimento del Napoli capolista.

Resta il fatto che il derby d’Italia ha sempre un fascino impareggiabile, in qualunque posizione di classifica si trovino bianconeri e nerazzurri: questo, in particolare, è molto atteso per via dell’urgenza da parte di entrambe di fornire delle risposte ad alcuni punti di domanda venuti fuori dopo le prime uscite stagionali.

Dopo essere stata la regina indiscussa del mercato la Juventus ha colmato il gap con i nerazzurri? A loro volta gli uomini di Simone Inzaghi saranno capaci di replicare il dominio della passata stagione e respingere l’assalto della Signora? Difficile che questa sfida possa rispondere a tutto, anche perché siamo solamente ad ottobre, ma potrebbe comunque incidere a livello emotivo. Chi ci arriva con più certezze, in ogni caso, è l’Inter, reduce dalla vittoria risicata in Champions League con gli svizzeri dello Young Boys: quinto successo di fila per i campioni d’Italia in carica tra coppa e campionato, con l’ultima sconfitta che risale a più di un mese fa nel derby con il Milan. La Juventus invece martedì scorso è incappata nella prima sconfitta da quando c’è Thiago Motta in panchina, perdendo meritatamente nel match di Champions League con lo Stoccarda (0-1).

I bianconeri, salvati a più riprese da Perin (il portiere di riserva ha parato anche un rigore) hanno fatto dei passi indietro anche a livello di gioco e stanno forse pagando le troppe assenze per infortunio, che influiscono negativamente sia sulla fase di possesso che su quella di non possesso. La Signora non aveva brillato neppure contro la Lazio sabato scorso, pur spuntandola a fine match grazie ad un’autorete (1-0).

Inter-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Niente da fare per Calhanoglu: il centrocampista turco non recupera per la Juve e Inzaghi dovrà fare a meno di lui. In regia toccherà a Barella, circondato da Frattesi e Mkhitaryan, mentre sulla corsia destra Darmian è in vantaggio su Dumfries. Dietro giocheranno Pavard, de Vrij e Bastoni, davanti Lautaro Martinez e Thuram.

Dall’altro lato, Motta deve rinunciare a Koopmeiners e Nico Gonzalez, due degli acquisti estivi più importanti: entrambi difficilmente recupereranno dai rispettivi infortuni. In mediana il ballottaggio è tra Locatelli e Fagioli (quest’ultimo potrebbe essere schierato trequartista), più certa invece la presenza di McKennie. Dietro Gatti e Kalulu proteggeranno la porta di Di Gregorio e a completare la difesa saranno Cambiaso e Cabal. Davanti Vlahovic supportato da Conceiçao e Yildiz.

Come vedere Inter-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Inter-Juventus è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche suSky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gli ultimi sei precedenti tra campionato e Coppa Italia sono stati tutti poveri di gol, a conferma di un grande equilibrio. A nostro parere, infatti, le quote dei bookmaker sono troppo sbilanciate a favore dei nerazzurri: la Juventus non è favorita ma riuscirà a dire la sua, forte della miglior difesa del torneo con appena 1 gol subito. Le reti complessive saranno con ogni probabilità meno di tre.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; McKennie, Locatelli; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic.

Inter-Juventus: chi vince? Inter

Pareggio

Juventus View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1